Al sinds 1979 biedt Jambo Safari Club onderscheidende en unieke safari’s aan. Wat begon met focus op Kenia, heeft zich ontwikkeld tot een breed aanbod van unieke reiservaringen door heel Afrika. Carlo de Wolf is sinds 2006 de drijvend kracht achter de reisorganisatie. Travelpro gaat met hem in gesprek over safari-trends, groeiplannen en de ‘Jambo Safari Club-manier’ van reizen.

Hoe is Jambo Safari Club de afgelopen jaren gegroeid?

Carlo: “Jambo Safari Club bestaat al heel lang. Toen ik in 2006 binnenkwam, was het nog een relatief klein bedrijf met een focus op Kenia. Sindsdien zijn er steeds meer bestemmingen toegevoegd en is Jambo Safari Club langzaam, maar stabiel gegroeid. De focus ligt op kwaliteit en het aanbieden van unieke safari’s, wat betekent dat onze medewerkers veel kennis moeten hebben van de verschillende bestemmingen. Het duurt meer dan een jaar voordat iemand een bestemming van A tot Z kent. Dat remt de groei een beetje, maar we willen wegblijven van standaard pakketreizen en iedere klant een unieke kwalitatieve invulling bieden. Ons aanbod bestaat uit dertien bestemmingen, maar onze medewerkers hebben zelf maar drie tot vier bestemmingen die ze actief verkopen. Dat zorgt ervoor dat ze die bestemmingen door en door kennen.”

Zijn er specifieke momenten die je zijn bijgebleven?

“We hebben geen spectaculaire groeispurten meegemaakt. Het is echt een stabiele groei geweest. Een belangrijk moment was de onrust in Kenia in 2008. Tot die tijd boden we alleen Kenia en een beetje Tanzania aan, maar door die onrust moesten we nadenken over het uitbreiden van ons aanbod. Dat was het moment waarop we echt begonnen met het toevoegen van meer bestemmingen. Sindsdien is er elk jaar wel een bestemming bijgekomen.”

Zie je op dit moment bepaalde trends op het gebied van safari’s?

“Een wereldwijde trend die je ziet op dit moment is de krapte op de markt. De prijzen in het hoge segment worden steeds extremer, vooral door de toenemende vraag vanuit opkomende markten, zoals rijke Aziaten en Amerikanen. Zij vinden een accommodatie van $1.500 per nacht nog best oké. Nederlanders vinden dat al snel te duur. Doordat het vaak om kleinschalige accommodaties met een beperkt aanbod gaat, ontstaat er krapte en worden de prijzen voor een groot deel van de Nederlandse markt onbereikbaar. Een andere trend zijn de ‘disruptive’ touroperators. Steeds meer aanbieders focussen op snelheid en het afvinken van zoveel mogelijk hoogtepunten in een korte tijd, ten koste van de kwaliteit en de echte safari-beleving. Ze maken er een soort ‘Ferrari-safari’ van, waarbij ze bijvoorbeeld proberen om in 24 uur de Serengeti te zien. Deze trend wordt mede veroorzaakt door de sterk stijgende park-entreegelden en andere heffingen in Afrikaanse landen. Overheden weten waar het geld te halen valt en verhogen de kosten, waardoor sommige aanbieders proberen om zoveel mogelijk parkdagen te vermijden door de safari’s in te korten of te verblijven in accommodaties buiten de parken.”

Hoe kijk je naar de safari’s die bijvoorbeeld door TUI en Corendon worden aangeboden?

“Ze spelen in op de vraag naar korte safari-uitstapjes vanuit Zanzibar. Mensen verblijven dan bijvoorbeeld twee weken all-inclusive op Zanzibar en maken een uitstapje van één of twee nachten naar Selous. Ze verblijven dan vaak buiten het park en maken één dag een gamedrive in het park. Wij noemen dat een ‘TikTok-generatie-dingetje’. Het gaat om het maken van een foto voor Instagram, om te laten zien dat je een leeuw en een olifant hebt gezien. Dat is volgens ons niet de echte safari-beleving. Uiteraard kunnen deze partijen op deze manier wel een rol spelen in het vergroten van de belangstelling voor safaribestemmingen. Mensen kunnen tijdens zo’n reis geïnspireerd raken om een meer authentieke safari-ervaring te zoeken. Die komen dan bij ons terecht. Daarnaast richten TUI en Corendon zich op een andere markt dan wij. Dat is niet onze doelgroep en dat stoort me niet.”

Hoe gaan jullie om met deze trends?

“Wij willen ons onderscheiden van de massaproducten. Wij richten ons op het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige safari’s met een focus op de totale beleving. Een safari is meer dan alleen het dierenspotten. Het gaat om de lunch op een mooie locatie, een uniek ontbijtje, ’s avonds een kampvuur met een sfeervol diner erbij, al die dingen maken de safari compleet.”

Jambo Safari Club richt zich op zowel directe klanten als op de retail. Zijn er specifieke strategieën voor elk kanaal?

“We hanteren een heldere prijsstructuur, waarbij directe klanten en retail in principe dezelfde prijs krijgen. Natuurlijk zijn er steeds meer agressieve direct sellers. Als we daarmee gaan concurreren, moeten we soms snijden in onze marge. We overleggen dan met de retailpartner of we allebei water bij de wijn kunnen doen om toch met een concurrerend aanbod te komen, maar dat zijn echt uitzonderingen. In de meeste gevallen kunnen we prima concurreren met de direct sellers. We hechten veel waarde aan een goede samenwerking met de retail en zien reisagenten als belangrijke partners. We willen ook bij boekingen via de retail dat de klant de meest optimale safari heeft. Daarom proberen we altijd meer te weten te komen dan de gemiddelde aanbieder. Soms zijn we daarin misschien wat eigenwijs, maar dat komt omdat we echt de kwaliteit willen bewaken”

“Een safari is meer dan alleen dierenspotten”

Hoe zoeken jullie de retail op?

“Het gaat voornamelijk via mond-tot-mondreclame. Reisagenten die tevreden zijn over onze samenwerking bevelen ons aan bij anderen en zo groeit ons retailnetwerk organisch. Daarbij helpt het natuurlijk dat we een goede commissie en scherpe prijzen bieden. Directe klanten bereiken we voornamelijk via internet en een stukje marketing in magazines.”

Kan je wat meer vertellen over de soorten reizen die jullie aanbieden?

“We proberen een divers aanbod te hebben, maar wel altijd met de focus op kwaliteit en een bijzondere beleving. Bestemmingen die zich lenen voor selfdrives bieden we ook als selfdrive aan, maar dan wel met de mogelijkheid om een deel van de reis met een chauffeur-gids te doen. Bestemmingen die zich niet lenen voor selfdrive bieden we alleen aan met een chauffeur-gids. Ook bij selfdrives selecteren we accommodaties op bijzondere locaties met een mooi uitzicht. We zijn niet de partij die een auto met daktent aanbiedt. Het moet bovengemiddeld zijn. Dat hoeft niet altijd in de prijs tot uiting te komen, maar wel in de beleving en de kwaliteit.”

Hoe behouden jullie die kwaliteit?

“Als eerst door kennis en kunde. We bezoeken de bestemmingen die we aanbieden regelmatig, zodat we op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. De wereld verandert snel en accommodaties die vijf jaar geleden fantastisch waren, kunnen nu heel anders zijn. Daarnaast ligt de focus op Afrika. We bieden alleen Afrika aan en geen andere bestemmingen.”

Zijn er verschuivingen in de populariteit van bepaalde soorten reizen?

“We zien wat verschuivingen, die deels prijsgedreven zijn. Bestemmingen zoals Botswana en Zambia zijn heel prijzig geworden. Je komt daar al snel op €1.000 per persoon per dag. Zuid-Afrika is veel betaalbaarder, vooral selfdrive Zuid-Afrika. Die prijsverschillen zorgen ervoor dat mensen soms toch kiezen voor een andere bestemming dan ze aanvankelijk in gedachten hadden. Natuurlijk is er wel verschil in beleving en drukte tussen die bestemmingen, maar de prijs speelt een belangrijke rol. Voor de rest lopen de boeking heel goed. De meest unieke en kleinschalige accommodaties tonen voor komende zomer al krapte. Dus vroeg boeken blijft het advies voor de meest ideale reis. We hebben voorts veel sterke relaties waar wij als Jambo nog veel voor elkaar krijgen. Vanzelfsprekend kunnen wij nu ook al reizen aanbieden voor 2026.”

Jambo Safari Club werkt samen met lokale partners. Hoe zoeken jullie die uit?

“We werken met bijna al onze partners al heel lang samen. We zoeken bewust naar wat grotere, stabiele lokale partijen. Die hebben een aantal voordelen. Ze hebben meer macht in de onderhandelingen met leveranciers. Als er iets misgaat, kunnen ze snel schakelen en het verschil maken. Dat is wel zo’n geruststellende gedachte voor onze klanten. We willen geen Nederlandse reisleiders of Nederlandse mensen op kantoren. We zoeken echt de lokale partijen. Dat maakt de beleving veel intenser. Als je in een land bent, moet je ook meemaken hoe het in dat land is. Ook in onze accommodatiekeuze proberen we zoveel mogelijk weg te blijven van accommodaties van Nederlanders of grote investeringsmaatschappijen. We proberen het lokale zoveel mogelijk te behouden.”

Wat zijn de groeiplannen voor de komende tijd?

“We willen stabiel doorgroeien, met name op de retailmarkt. We willen meer reisbureaus met ons laten samenwerken. Daarnaast willen we onze eigen identiteit behouden en reizen op onze manier blijven aanbieden. We willen niet meegaan in het afbraakproduct. We zijn bezig met een nieuwe website die veel meer informatie zal bevatten over accommodaties en bestemmingen. We willen het makkelijker maken om informatie te vinden en er komen betere zoekfuncties dan we nu hebben. Daarnaast willen we ook het team uitbreiden. We gaan verder automatiseren en dat betekent dat er nieuwe functies ontstaan en daarvoor zoeken we mensen. Ook zoeken we iemand om onze maatwerkspecialisten te ondersteunen in de klantcommunicatie. We doen het op dat gebied al heel goed, onze klanten zijn tevreden en meer dan de helft zijn repeaters of mensen die via mond-tot-mondreclame bij ons komen. Maar het kan altijd beter en we willen de klantbeleving nog verder verbeteren. Daarnaast zoeken we iemand voor content management en willen we nieuwe maatwerkspecialisten aannemen die we vanaf begin volgend jaar gaan opleiden.”

Het team van Jambo Safari Club.

Welke kwaliteiten zoek je in de nieuwe medewerkers?

“Ik zoek mensen die werken zien als iets leuks, als een aanvulling op hun leven. Collega’s die met passie hun werk doen en het écht leuk vinden om mensen een mooie reis aan te bieden. Ik merk dat met name bij de jongere generatie de communicatie met klanten soms wat gehaast en met minder beleving is. Daarom willen we ook een verkoopcoach aannemen. Uiteraard zoeken we mensen die het liefst zelf al eens in Afrika zijn geweest of er in ieder geval een sterke affiniteit mee hebben. Het gaat om het hele traject, van het inventarisatiegesprek tot de nazorg. We bellen onze klanten na afloop van de reis altijd even na om te horen of de reis naar wens is geweest en de verwachting heeft overtroffen. Daar leren we weer van voor de volgende klant”

Is er een verschuiving in wat klanten willen?

“Ja, er is een groep klanten die geen zin meer heeft in bellen en overleggen. Die stuurt een e-mailtje, verwacht een offerte en dat is het dan. Voor hen is vakantie een product, net als iets wat je bij de Xenos koopt. We proberen daar deels in mee te gaan, maar we behouden ook onze eigen aanpak. Soms moet je juist het tegenovergestelde doen van wat de massa doet. Een klein deel van de klanten, zo’n 5 tot 10% komt langs op kantoor. De rest boekt telefonisch.”

Wat is jouw persoonlijke favoriete safaribestemming?

“Het klinkt misschien raar, maar dat hangt er helemaal vanaf hoe druk ik het heb in mijn dagelijks leven. Ik ben in de afgelopen vijftien jaar meer dan 50 keer in Afrika geweest. Dus voor mij hangt het er echt vanaf wat ik op dat moment wil. Ik houd van safari’s en dan met name de wat meer afgelegen gebieden. Ik heb geen zin om met 25 man rond een paar leeuwen te staan. Mijn favorieten zijn Botswana, Zambia, Ruaha in Tanzania. Ruaha is een fantastisch park, heel rustig en afgelegen. Je kunt daar uren onderweg zijn zonder iemand tegen te komen. Dat vind ik echt safari. Maar mijn vakantie is nooit echt vakantie. Ik ben altijd aan het werk, accommodaties bezoeken, praten met chauffeurs, gidsen en lokale ondernemers. Ik kijk dan waar ik al een tijd niet geweest ben en waar ik weer eens naartoe moet. Begin december ben ik weer twee weken naar Tanzania geweest. Dat voelt als thuiskomen. Ik ben in de afgelopen tien jaar zeker 30 keer in de Serengeti geweest, maar het blijft bijzonder. Ik vind het product nog steeds heel leuk en elke reis is anders.”

Heb je tips voor first-timers?

“Als je echt interesse hebt in wildlife, zou ik adviseren om naar Oost-Afrika te gaan, Kenia of Tanzania. Maak een safari van zes dagen en combineer dat met een strandvakantie van zes of zeven dagen aan de kust van Kenia of Tanzania. Dan krijg je een fantastische eerste indruk. Als je bang bent dat je na twee dagen genoeg hebt van olifanten en leeuwen, kun je beter voor Zuid-Afrika kiezen. Je kunt daar een mooie rondreis maken met veel verschillende facetten en dan een dag of drie een goed wildreservaat bezoeken. Als je minder interesse hebt in wildlife en meer op zoek bent naar rust en uitgestrektheid, is Namibië een goede optie. Daar heb je de gigantische zandduinen, ook een stukje wild in Etosha. Het is ook belangrijk om rekening te houden met het seizoen. Ik zou je niet in april naar Kenia of Tanzania sturen, in het hartje van het regenseizoen.”

Wat zou je reisagenten aanraden die nog nooit een safari hebben geboekt?

“Bel ons gerust even op, dan kunnen we samen kijken wat de beste optie is voor de klant. We kunnen je alle handvatten geven om de juiste vragen te stellen en de juiste dingen voor te leggen. Als je het zelf wil ervaren, kun je als reisagent bij ons voor kostprijs met je hele gezin op safari. Mijn belangrijkste boodschap aan reisagenten is: betrek ons er zo snel mogelijk bij als je met klanten in gesprek gaat over een safari. Hoe meer informatie we hebben over de wensen van de klant, hoe beter we een unieke safari op maat kunnen samenstellen. We willen geen dertien in een dozijn-product aanbieden. We willen iets unieks maken, iets wat echt bij de klant past.”