Intrepid Travel is dinsdag 26 maart 2024 aanwezig op de zesde editie van TravDay.

“Reisagenten zijn voor Intrepid Travel een belangrijk verkooppunt. Al jaren worden de tours via dit kanaal aangeboden en beide partijen voelen zich daar prettig bij. Naast het feit, dat het product van Intrepid redelijk uniek is in Nederland (reizen in internationaal gezelschap), is het een geruststellende gedachte, dat wij ook aansluitende vluchten op het grote aanbod (1000+ tours) aan kunnen bieden. Zo kan alles door de reisagent bij ons worden ondergebracht.”