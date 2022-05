Japan gaat eerste toeristen weer toelaten

Deel dit artikel

Japan gaat deze maand, op experimentele basis, kleine groepjes toeristen toelaten. Het is voor het eerst in twee jaar dat toeristen weer welkom zijn.

Reizigers uit de Verenigde Staten, Australië, Thailand of Singapore die drie vaccinaties hebben gekregen en een medische verzekering hebben, mogen als kleine groepen deelnemen aan georganiseerde pakketreizen, dat laat Japan’s Tourism Agency weten. Reisleiders zullen de groepen begeleiden en de toeristen zijn alleen welkom in gebieden waar geen noodtoestand is afgeroepen.

Richtlijnen

Het experiment wordt gebruikt om richtlijnen te creëren voor toeristische bedrijven, zodat ze zich kunnen voorbereiden op een grotere heropening van het land als toeristische bestemming. Het project stond eerder op de planning voor november 2021, maar werd uitgesteld vanwege de Omicron-variant.

Author Dylan Cinjee