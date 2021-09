“Je kan prima op vakantie naar Turkije”

Deel dit artikel











Na maar liefst veertien maanden niet te hebben gereisd mocht Marco Beentjes (ZRA bij The Travel Club) op uitnodiging van het Turks Verkeersbureau vijf dagen naar Antalya. TravelPro sprak met hem over de reis en zijn ervaringen.

Beentjes: “We waren in totaal met een groep van tien personen op reis naar Turkije. Oorspronkelijk is de reis gewonnen door een collega via een winactie op TravMagazine.nl, maar die was niet in de gelegenheid. Ik had dus het geluk om deze reis te maken. Elke dag stond er een uitstapje ergens in de omgeving op het programma, maar tussendoor hadden we de tijd om zelf het hotel en de stranden te ontdekken. Het hotel waar we sliepen, Limak Limra Hotel & Resort, zat vol met Russen. Gelukkig hoorde je af en toe toch wat Nederlandse en Belgische gasten. Er verbleven op het moment dat wij er waren zo’n 1.500 gasten in het hotel, in het hoogseizoen zijn dat 3.500.”

Niet verplicht

Volgens Beentjes was er alle ruimte om afstand te houden. “Er is genoeg ruimte om de ligbedjes uit elkaar te zetten, ook in de restaurants was alles ruim opgezet. Wel wordt er aangeraden om binnen je mondkapje te dragen, maar er wordt niet streng op gecontroleerd. Het personeel draagt wel te allen tijde een masker. Daarnaast is er overal de gelegenheid om buiten te zitten, daar is het mondkapje sowieso niet verplicht. Ook in de transferbussen is het niet verplicht om een mondkapje te dragen. In het vliegtuig is het uiteraard nog wel verplicht om deze te dragen, er werd ook streng op gecontroleerd door het vliegtuigpersoneel van Turkish Airlines.”

Lees het hele interview in TravelPro 38.

Author Dylan Cinjee

