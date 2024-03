Ze zitten zo nu en dan naast elkaar aan tafel bij MAX Vakantieman, maar staan ook wel eens lijnrecht tegenover elkaar. Hij zit er als er problemen in de reissector zijn, en zij om het recht te laten zegevieren, maar altijd met wederzijds respect. Wat wil de één heel graag van de ander weten? En andersom? Jeanine Janssen (Ombudsman) en Frank Oostdam (Directeur ANVR) interviewen elkaar.

Frank: “Je bent Ombudsman en zit in het tv-programma MAX Vakantieman. Behandel je ook andere onderwerpen?”

Jeanine: “Samen met Rogier de Haan heb ik in 2013 MAX Ombudsman opgericht, dat ging over verschillende rechtsgebieden. Ik hield me voornamelijk bezig met consumenten- en huurzaken. Destijds was ik ook al betrokken bij het tv-programma Groeten van Max, dat later MAX Vakantieman werd, dus ik heb ervaring met reis gerelateerde zaken. Rogier richt zich op pensioenen en geldzaken. Daarnaast ben ik ook projectleider van de Soresdienst, een onderdeel van de Stichting MAX Maakt Mogelijk. Elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur is er voor MAX-leden een telefonisch spreekuur voor juridisch advies op verschillende terreinen. Dat kan gaan over geldzaken of aankopen, maar ook over pensioen- of huurzaken. De Soresdienst begeleidt mensen die meerdere problemen hebben. Zij zijn aan het overleven in plaats van aan het leven. Er is vaak sprake van schuldenproblematiek en soms hebben mensen niet eens een dak boven hun hoofd. Die mensen kunnen ons bereiken via het spreekuur, maar hoeven geen lid te zijn van MAX. We hebben hierbij de hulp van 30 vrijwilligers door het hele land, die ook bij mensen thuis langsgaan.”

Frank: “Heb je daar wel tijd voor als je bezig bent met MAX Vakantieman?”

Jeanine: “Nee, dan niet. Dan heb ik geen tijd meer voor iets anders, want dat is een ontzettend intensieve periode. Gelukkig werken er zeer capabele mensen bij MAX Ombudsman en de Soresdienst.”



Frank: “Je legt altijd de vinger op de zere plek, maar wel op een faire manier. Kritisch, maar eerlijk.”

Jeanine: “Dankjewel, ik vind ook dat ik zo moet zijn. We krijgen heel veel klachten binnen, mensen zijn vaak overtuigd van hun eigen gelijk, ook als ze dat niet hebben. Maar op de een of andere manier nemen ze het altijd van ons aan als ze het bij het verkeerde eind hebben. Het is heel belangrijk dat we eerlijk en redelijk zijn.”



