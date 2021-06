Jeannie Vincent stopt met The Travel Club

Na 23 jaar werkervaring in franchise in de reisbranche stopt Jeannie Vincent samen met partner Wicher Muijsson met The Travel Club. Vandaag werd bekend dat de aandeelhouder van Travel Company Direct recentelijk de aandelen heeft overgenomen van voormalig eigenaar van The Travel Club, Jeannie Vincent.

“The Travel Club is een prachtig bedrijf met fantastische mensen. Ik ben blij dat ik, samen met het team, veel ondernemers de kans heb kunnen geven om het mooie vak van reisadviseur succesvol uit te oefenen als ZRA, Business ZRA of ZRB. Maar het is tijd om de bakens te verzetten. We nemen eerst een paar maanden sabbatical. Dan zien we wel wat er op ons pad komt.”

