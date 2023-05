Joep Kelder (Prijsvrij) over zijn groeiende rol binnen het bedrijf

Deel dit artikel

Joep Kelder startte twaalf jaar geleden zijn carrière op het hoofdkantoor van Prijsvrij in Den Bosch, na zijn studie Tourism Management. Hij kent het klappen van de zweep en is inmiddels Director Online Marketing & Sales bij de reisorganisatie. Travelpro spreekt hem over zijn werk, maar ook over hoe de organisatie jong talent laat uitgroeien tot heuse professionals.

Joep: “Meteen na mijn studie Tourism Management aan de NHTV in Breda ben ik bij Prijsvrij terechtgekomen. Voor mij was het de ideale combinatie tussen marketing en travel. Prijsvrij was destijds nog een start-up, maar wel één met grote plannen. Ik richtte me in het begin onder meer op het opzetten van de social media en mailingstrategie. Uiteindelijk ben ik me meer gaan focussen op de advertising-kant, en dan met name op Google Ads om zo heel gericht bezoekers met een specifieke zoekintentie naar de website van Prijsvrij te leiden. Dat werd steeds meer, want Prijsvrij groeide ook elk jaar fors. De marketingafdeling werd dus ook steeds groter en mijn rol veranderde daarmee ook. Ik ging me meer op de management-kant richten, iets wat ik erg leuk vind. Als Director Online Marketing & Sales ben ik vooral strategisch bezig, maar zo nu en dan ook nog steeds met de voeten in de klei en werk ik ook samen met het team om Prijsvrij/D-reizen flink uit te bouwen. Deze combinatie vind ik dan ook erg leuk.”

Specialisme

Twaalf jaar geleden zaten ze bij de reisorganisatie nog maar met z’n tweeën op marketing, inmiddels werken er ongeveer 25 mensen. “Waar we vroeger alles met z’n tweeën deden, doen we het nu heel specialistisch met veel meer mensen en maken we ontzettend veel gebruik van data. We hebben per discipline een team ingericht, onder meer voor social media, content en advertising. In de loop der jaren is Prijsvrij een stuk professioneler geworden. Maar we doen eigenlijk nog steeds hetzelfde, alleen dan op een iets grotere schaal.” Op de vraag hoe het voor hem was om de groei van Prijsvrij van dichtbij mee te hebben mogen maken én er zelf aan mogen bouwen, antwoordt Joep: “Heel leuk, ik ben daar ook heel trots op. In het begin moesten we roeien met de riemen die we hadden. Als er op een andere afdeling iets tegenzat, kon het voorkomen dat je daar moest bijspringen. Iets wat ik eigenlijk alleen maar toejuich. Daardoor heb ik het hele bedrijf goed leren kennen, werden we samen een hecht team, en dat kenmerkt ook de kracht van Prijsvrij.”

