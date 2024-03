In Nijmegen vond gisteravond het tweede Jij&KLM in de Regio-evenement plaats. En met succes. Onder het genot van hapjes, drankjes en het spelen jeu de boules leerden we elkaar nóg beter kennen.

Na een geslaagde Jij&KLM in de Regio-avond in Utrecht was het gisteren de beurt aan Nijmegen. Wendy Zuiddam (Account Manager Leisure bij KLM) zegt dat na Utrecht en Gelderland (Nijmegen) ook de overige tien provincies aan de beurt zijn. “Jij&KLM in de Regio is een evenement om op een informele en gezellige manier met KLM en elkaar in contact te komen.”

De volgende Jij&KLM in de Regio is in Breda. Op donderdag 11 april vanaf 17.30 uur verwelkomt KLM jullie graag bij de BoulesBitesBar in Breda voor een avond vol gezelligheid. Aanmelden kan via Jij&KLM.