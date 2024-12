Solmar.nl kondigt met trots aan dat Joyce Akkersdijk (voormalig Director Source Markets bij de FTI Group) per 15 november 2024 is aangesteld als Sales Manager voor de Duitse markt. Met deze stap zet Solmar.nl verder in op de groei en professionalisering van haar activiteiten in Duitsland, een markt met unieke kenmerken en uitdagingen, zo laat de reisorganisatie weten.

Vanaf april 2025 maakt Solmar.nl busreizen naar de Spaanse Costa’s nóg aantrekkelijker voor de Duitse klanten, meldt het bedrijf. “Onze luxe first-class bussen vertrekken twee keer per week vanuit Noordrijn-Westfalen, met opstapplaatsen in onder andere Aachen, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Köln en Mönchengladbach. Dankzij onze ruime openingstijden, ons professionele Duitstalige service center en scherp geprijsde vakanties zorgen wij voor een comfortabele en zorgeloze reiservaring. Joyce brengt met haar achtergrond en diepgaande kennis van de Duitse markt precies de expertise mee die nodig is om dit nieuwe hoofdstuk succesvol vorm te geven. Haar focus ligt op het verder ontwikkelen van de positie van Solmar.nl in Duitsland, het benutten van bestaande verkoopkanalen en het begeleiden van de opstartfase van dit project. Zo heeft ze veel kennis van de reisbranche en bewezen succes in leidinggevende en strategische rollen.”

Als voormalig Director Source Markets bij de FTI Group was Joyce verantwoordelijk voor het overzien van operaties in de Benelux, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk – markten met elk hun eigen uitdagingen en klantprofielen. “Met haar sterke netwerk, strategische visie en uitgebreide kennis van de Duitse markt is Joyce de perfecte aanvulling op het team van Solmar.nl.”

“Het besluit om de Duitse markt te betreden, is zorgvuldig overwogen en voorbereid. Met een lidmaatschap bij de DRV en een sterk team op het hoofdkantoor in Maarheeze, (Nederland) en een vestiging in Monheim am Rhein (Duitsland) heeft Solmar.nl een stevige basis om de Duitse klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. De verwachtingen van Solmar.nl op de Duitse markt zijn optimistisch. De marketingmix van zowel offline als online, in combinatie met diverse sterke partners, zal bijdragen aan het behalen van de doelstellingen.”