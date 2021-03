Kabinet werkt nog steeds aan coronapaspoort

Het ministerie van Volksgezondheid werkt nog steeds aan het coronapaspoort, waar het TravelPro eind december 2020 desgevraagd al over informeerde. Het coronapaspoort zou mensen die zijn gevaccineerd meer mogelijkheden moeten bieden om te reizen. De meningen of het wel of geen goed infinitief is verschillen nogal.

“Het gaat in ieder geval de goede kant op”, aldus D66-lijsttrekker Kaag over het coronapaspoort. “Ik heb altijd gepleit voor vrijwillig vaccineren en gratis, massaal testen voor diegenen die nog wachten op de prik. Haast is geboden want ik denk dat de samenleving geen dag langer kan wachten”, zo liet ze weten aan de NOS. “Dat vaccinatiepaspoort gaat er op een gegeven moment komen. Wat mij betreft nog veel eerder dan 1 juni.”

Het coronapaspoort zou mensen die zijn gevaccineerd, zich hebben laten testen of onlangs corona hebben gehad en daardoor immuun zijn meer vrijheden bieden, zoals het bezoeken van een bioscoop, festival of concert en de mogelijkheid tot reizen. Tijdens het RTL-debat leken andere lijsttrekkers tegen het idee om mensen die zijn gevaccineerd meer vrijheid te geven. Kaag gaf als enige ‘groen licht’ op de stelling: Gevaccineerde burgers moeten als eerste hun vrijheid terugkrijgen. Nu lijkt het toch die kant op te gaan met het coronapaspoort, maar meerdere politici benadrukken dat er nog heel veel knopen doorgehakt moeten worden met betrekking tot het coronapaspoort. “Wat we absoluut niet willen, is een vaccinatieplicht”, aldus Hugo de Jonge (CDA).

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.