Kastelein (PTT): “Het doet me goed om te zien hoe hecht onze club is”

Deel dit artikel

Voor het eerst in meer dan twee jaar kwamen gisteren de ZRA’s van Personal Touch Travel weer fysiek bij elkaar. Dat er behoefte was om elkaar weer te zien, blijkt uit de hoge opkomst bij VRIJ in Culemborg. De zon scheen volop en de sfeer was weer gezellig als vanouds.

Er was bewust voor gekozen om dit jaar geen leveranciers of externe partijen uit te nodigen. De zelfstandige reisadviseurs wilden voornamelijk samen zijn. De nasleep van de pandemie werd besproken en tips werden uitgewisseld om de huidige enorme hoeveelheid aanvragen zo efficiënt mogelijk te verwerken. De reisadviseurs streden tegen elkaar tijdens een muzikale pubquiz, de PTT awards werden uitgereikt, de vele jubilarissen gevierd, de nieuwe groep adviseurs verwelkomd en natuurlijk werd er heerlijk gegeten en het glas geheven op een voorspoedig reisjaar!

Directeur Arjan Kastelein blikt terug op een geslaagde franchisedag: “De groep deed de benaming van leukste club van Nederland eer aan. Het doet goed om te zien hoe hecht onze club is. We zijn trots op al onze adviseurs want het zijn geen makkelijke jaren geweest. Gisteren was een mooie zonnige dag en de positieve stemming straalde er vanaf. We hebben er zin in en dat is aan alle adviseurs te merken. We gaan ervoor!”

Author Sharon Evers