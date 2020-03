Kers: “Ik ben trots op onze medewerkers “

Arjan Kers (General Manager TUI Nederland) heeft op de Facebookpagina van TUI een boodschap gedeeld voor reizigers. “‘Discover your smile’, zeggen we bij TUI altijd. Maar toegegeven, onze glimlach is vandaag iets minder breed en vrolijk dan normaal. Alles waar we zo van houden, staat onder druk: op vakantie gaan, de wereld zien, met jong en oud samen en ongedwongen genieten van het leven”, aldus Kers.

Kers: “De wereldwijde impact van het Coronavirus raakt onze sector en ons bedrijf in het diepst van het hart. Maar erger nog, die impact raakt ook jou, de vakantieganger die op ons rekent. En net daarom blijven we er voluit voor gaan. Dat doen we door je zo goed mogelijk te informeren. En door je alternatieven en oplossingen aan te reiken als je vakantieplannen overhoop worden gegooid. Wij zullen zeker tot 31 maart geen pakketreizigers meer naar hun vakantiebestemming brengen. Voor pakketreizen van 1 tot en met 15 april informeren we je uiterlijk 25 maart. Word je TUI reis geannuleerd, dan ontvang je van ons een voucher ter waarde van de betaalde reissom die je kan gebruiken voor de betaling van een reis met een latere vertrekdatum. We nemen de komende twee weken contact met je op over de voucher. De voucher is één jaar geldig vanaf het moment van uitgifte en kan worden gebruikt voor alle reizen uit het TUI en Kras aanbod.

Ook worden er prioriteiten gedeeld om ervoor te zorgen dat alles voor jou alles toch nog zo vlot mogelijk verloopt. “We doen alles wat we kunnen om gestrande vakantiegangers te adviseren, op te vangen en zo nodig weer naar huis te brengen. Dit doen we met onze verschillende teams samen, hier in Nederland, maar ook op onze vluchten en ter plaatse op de bestemmingen en in de luchthavens. De medewerkers van onze klantenservice en onze reiskantoren doen hun uiterste best om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Ondanks deze inzet kunnen de wachttijden voor wie ons belt, soms oplopen. Er zijn immers zoveel vragen. Bedankt voor je begrip daarvoor. We bundelen de up-to-date informatie over vakantie in Coronatijden op één overzichtelijke pagina. Heel wat mensen stellen dezelfde vragen. Om te vermijden dat je voor die vragen moet bellen of aan de telefoon moet wachten, kan je dus best eerst even op deze pagina kijken: https://www.tui.nl/coronavirus-faq/.”

“Ik ben trots op onze medewerkers en wil hen bedanken voor hun enorme inzet, creativiteit en flexibiliteit in deze uitzonderlijke periode”, aldus Kers.

