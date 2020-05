Kleine ondernemers in de reisbranche in gesprek met politiek na brandbrief

Naar aanleiding van een brandbrief aan politici over de situatie waarin ZRA’s/kleine reisondernemingen zich bevinden, zijn Bram Beurskens ( persoonlijk reisadviseur Travel Counsellors ), Jeroen ‘t Hart ( Mijn ReisKennis Jeroen ) en Terry van den Berg ( DeMooisteReizen.nl/The Travel Club ) uitgenodigd om middels een call in gesprek te gaan met enkele politici van de VVD over de financiële situatie van ZRA’s/kleine reisondernemingen. De drie worden aangevuld door vijf andere reisprofessionals, zodat alle takken uit de sector worden vertegenwoordigd.

De brandbrief, een initiatief naar aanleiding van de voorwaarden voor de tweede fase van de steunmaatregelen, vond al snel gehoor vanuit Den Haag. “Het begrip voor deze noodkreet was er”, zo laat Beurskens desgevraagd weten aan TravelPro over de reactie op de brandbrief van zelfstandig reisadviseurs (ZRA’s), mobiele reisagenten en andere kleine ondernemers in de reisbranche, ondernemers die tussen wal en schip dreigen te vallen. De initiatiefnemers laten tevens weten dat er reeds een eerste telefoongesprek is geweest met Remco Dijkstra (VVD-Kamerlid). Ook de PvdA heeft aan diverse mensen laten weten het signaal vanuit de branche op te pakken.

In de brief wordt gesteld dat het water de kleine reisondernemers echt aan de lippen staat. “Sterker nog, dat we simpelweg dreigen te verdrinken ondanks het feit dat we een gezond bedrijf hebben. Daarnaast willen we u het belang van onze specifieke branche binnen de reissector schetsen. En tot slot willen we u wat werkdruk wegnemen en hebben we reeds een aantal schriftelijke vragen voor uw fractie richting bewindsvoerders alsmede een motie voorbereid die u helpen om het voor ons op te nemen richting het kabinet. In die motie leest u ook onze uiteindelijke broodnodige vraag terug aan u en onze regering.”

“Je ziet vakgenoten die in onrust zitten en je ziet dat er vragen zijn”, zo laat Beurskens aan TravelPro weten op de vraag hoe hij op het idee kwam om een brandbrief te schrijven. Beurskens, regionaal politiek actief, laat tevens weten: “Je ziet dat collega’s in de reisbranche het idee hebben dat de kleine reisondernemers het ondergeschoven kindje dreigen te worden. We hebben het tweede steunpakket afgewacht. Daarin werd met anderhalf woord over de reisbranche gesproken, maar met geen enkel woord over de kleine reisondernemer.”

“Vele branches hebben u in de afgelopen weken verzocht om steun. Vanuit onze hoek is het vooralsnog angstvallig stil geweest. Het feit dat u niet eerder van ons gehoord heeft, is te verklaren, want wij hebben het razend druk. Er worden uiteraard geen reizen geboekt maar de dagen vullen zich vanaf het begin van de coronacrisis met repatriëren, omboeken, annuleren, informeren, regelen, geruststellen, en het verkondigen van een moeilijke boodschap omtrent vouchers. De continu veranderende regelgeving kost in dit proces ook enorm veel tijd. Met andere woorden, wij zijn meer dan fulltime aan het werk ten dienste van onze klanten, de reisconsument. En dit alles zonder inkomsten, hierover later meer”, zo staat te lezen in de brief.

“Onze insteek is het dienen van ons gezamenlijk belang.” Beurskens is op de hoogte dat er door ANVR en grote reisbedrijven al veel overleg plaatsvindt met de politiek. “Wij hebben ook alle vertrouwen in de gesprekken die zij voeren, maar het gaat ons er in dit geval om dat kleine reisondernemers worden gehoord. Dit betreft onze individuele zorgen. Wij als kleinere ondernemers willen onze specifieke zorgen kunnen uiten, zonder er de anderen die in gesprek zijn met de politiek voor de wielen te rijden. We zijn uiteindelijk één branche en we moeten het samen doen. Of ik het gesprek en de toekomst positief in zie? Stap 1 (gehoor vinden) is gezet en gelukt, stap 2 is in gesprek en dat gaat gebeuren en stap drie ligt in handen van de politiek. We gaan het zien, maar ik heb er alle vertrouwen in dat de markt zich gaat herstellen en dat de consument weer de weg naar de reisbranche weet te vinden.” Ook ANVR-directeur Frank Oostdam, die op de hoogte wordt gehouden door de initiatiefnemers, heeft al laten weten dat hij het een “mooi nieuw initiatief” vindt. De online petitie ‘Help de reisbranche‘ die ‘t Hart en Van den Berg eerder van start gingen, heeft bijna 7.000 handtekeningen opgehaald. Volgens de initiatiefnemers zouden dit er meer kunnen zijn. Het schijnt dat er ook reisprofessionals zijn die niet mogen tekenen.

