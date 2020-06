KLM breidt in juli het routenetwerk verder uit

Vergeleken met juni wordt het aantal vluchten met meer dan 60 procent verhoogd. KLM zal 25 tot 30 procent van het normale aantal vluchten uitvoeren.

Met name in Zuid-Europa wordt het bestemmingenaanbod uitgebreid. Het gaat onder andere om Alicante, Bilbao, Bologna, Ibiza, Istanbul, Nice, Porto, Catania en Split. In totaal omvat het geplande Europese KLM-netwerk in de maand juli 73 bestemmingen. Dat waren in mei 30 bestemmingen en in juni naar verwachting 45.

Intercontinentaal

In juni is het intercontinentale netwerk van KLM uitgebreid met Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Paramaribo en Quito. In juli is KLM van plan zes additionele bestemmingen toe te voegen (Jakarta, Denpasar, Washington, San Francisco, Vancouver, Calgary) en zijn er ook frequentie-uitbreidingen op bestemmingen die KLM in juni al aanbiedt. In totaal gaat het om 51 bestemmingen. Ongeveer de helft daarvan wordt op dit moment alleen nog aangevlogen voor vracht. Zodra autoriteiten de reisbeperkingen versoepelen, zal KLM waar mogelijk deze bestemmingen ook openzetten voor ticketverkoop.

Meer dan 3.000 vertrekkende vluchten in juli

Met de netwerkuitbreidingen bedient KLM in juli weer 78 procent van het initieel geplande aantal bestemmingen met meer dan 3.000 vertrekkende vluchten op Schiphol. Het aantal frequenties komt zoals gezegd neer op 25 tot 30 procent.

Geplande Europese netwerk

Dit is het geplande Europese netwerk vanaf Amsterdam voor de maand juli, onder voorbehoud van wijzigingen: Aalborg, Aberdeen, Alicante, Athene, Barcelona, Basel, Bergen, Berlijn Tegel, Bilbao, Billund, Birmingham, Boekarest, Bologna, Bordeaux, Bristol, Budapest, Brussel, Cagliari, Catania, Dublin, Düsseldorf, Edinburgh, Florence, Gdansk, Genève, Genoa, Glasgow, Gothenburg, Hamburg, Hannover, Helsinki, Ibiza, Inverness, Istanbul, Kiev, Kopenhagen, Krakow, Leeds Bradford, Londen City, Londen Heathrow, Lissabon, Luxemburg, Lyon, Madrid, Malaga, Manchester, Montpellier, Moskou, Milaan, München, Neurenberg, Newcastle, Nice, Oslo, Parijs, Porto, Praag, Rome, St. Petersburg, Split, Stavanger, Stockholm, Stuttgart, Toulouse, Trondheim, Valencia, Venetië, Warschau, Wenen, Zagreb, Zürich.

Gezien de voortdurend wijzigende regels en reisbeperkingen wordt het KLM-schema hierop aangepast. We adviseren klanten om voorafgaand aan het boeken kennis te nemen van de geldende reisrestricties die per land en per persoon variëren en aan verandering onderhevig kunnen zijn.

Voor een overzicht van de genomen hygiënemaatregelen, zie deze video:

