De KLM-busdienst Nijmegen – Arnhem – Schiphol wordt vanaf 31 maart aanstaande uitgebreid met één extra dienst naar dagelijks twee omlopen. Om deze extra dienst mogelijk te maken, wordt er gebruikgemaakt van een luxe verlengde Mercedes Sprinter. Deze midibus, geschikt voor 20 personen, wordt ook voorzien van de bekende KLM-branding.



Voorheen vervoerde Munckhof namens KLM al passagiers van Maastricht via Eindhoven naar Schiphol en retour (twee keer per dag) en van Nijmegen via Arnhem naar Schiphol en retour (één keer per dag). Beide lijnen zijn het hele jaar door beschikbaar en gratis voor alle KLM-klanten die een aansluitende vlucht hebben geboekt. Vanaf 31 maart zal aan de dienst Nijmegen – Arnhem – Schiphol dus nog een extra retourrit toegevoegd worden, waardoor deze dienst twee keer per dag aangeboden wordt. De voertuigen die voor deze diensten ingezet worden, rijden volledig op Bio brandstof.

De uitbreiding van deze dienst door Munckhof is een positieve ontwikkeling voor reizigers die gebruik willen maken van een gratis én duurzamere mogelijkheid voor het reizen van en naar Schiphol. “Met meer flexibiliteit en aandacht voor duurzaamheid, zijn wij klaar om onze rol als partner van KLM verder uit te bouwen en reizigers een comfortabele en betrouwbare reiservaring te bieden.”, aldus Tom Roefs, CEO bij Munckhof Groep. Ook KLM is trots op deze ontwikkelingen en kijkt positief naar de toekomst. “Wij waarderen de goede samenwerking met Munckhof als loyale partner van KLM voor het busvervoer van en naar Schiphol. De samenwerking heeft ertoe geleid dat we van conventionele brandstof naar biobrandstof zijn overgegaan. Door de inzet van de midi bus bieden we onze klanten in de toekomst nog meer en betere connecties. We vertrouwen erop samen met Munckhof te blijven vernieuwen en verduurzamen”, aldus Bas Gerressen, SVP Benelux, Dutch Caribbean & Suriname.