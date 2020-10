KLM: grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog

De Air France – KLM resultaten over het derde kwartaal van 2020, maken wederom pijnlijk duidelijk dat de COVID-19 pandemie de luchtvaartindustrie totaal heeft ontwricht. Dit is zondermeer de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog; voor de samenleving, voor de luchtvaart en zeker ook voor KLM. Cargo doet het goed en zorgt voor extra inkomsten, maar de passagiersvluchten zijn voor het winterseizoen verder terug geschaald.

Terwijl normaal gesproken het derde kwartaal juist het sterkste kwartaal in de luchtvaart is, komt het kwartaalverlies voor KLM uit op €234 miljoen, een verslechtering van €745 miljoen vergeleken met een jaar eerder. Het verlies over de eerste 9 maanden ten opzichte van vorig jaar is 1,7 miljard euro. Even leek het erop dat er sprake was van een voorzichtig herstel, omdat er in juli en augustus een toename was van het aantal boekingen op KLM’s Europese netwerk. Helaas moest KLM vanwege de recent aangepaste reisadviezen in veel landen in september al afzien van verdere opschaling van haar Europese netwerk voor het winterseizoen. Hierdoor loopt KLM nog meer omzet mis. Eind van het jaar heeft KLM Groep helaas al afscheid genomen van zo’n 5.000 collega’s (-15%). Gezien de recente ontwikkelingen van de tweede golf en sombere vooruitzichten moet rekening gehouden worden met verdere neerwaartse aanpassingen in de organisatie.

“Deze cijfers maken wederom duidelijk hoe slecht het nog steeds gaat in de luchtvaart; voor KLM komt het kwartaalverlies uit op €234 miljoen, een verslechtering van €745 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Zonder de NOW-regeling zou het verlies in het derde kwartaal zelfs ruim boven de €500 miljoen uitkomen. Om het bedrijf en zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, zijn de leningen en de garanties vanuit de Nederlandse staat van cruciaal belang. Deze slechte resultaten doen niets af aan de niet aflatende inzet van KLM-collega’s die zich in deze moeilijke werkomstandigheden inzetten voor onze klanten. Ik heb daar grote waardering en respect voor”, aldus Pieter Elbers (CEO & President KLM).

