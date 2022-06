KLM lost laatste deel lening af aan Nederlandse Staat

Deel dit artikel

KLM lost het laatste deel (van 277 miljoen euro) af op de lening die KLM in 2020 overeenkwam met de Nederlandse Staat en met banken. KLM leende in totaal 942 miljoen euro van de 3,4 miljard euro aan kredietfaciliteit. Met deze aflossing heeft KLM na twee jaar alle gebruikte delen van het leningenpakket terugbetaald die het verkreeg om de coronacrisis het hoofd te bieden en de toekomst van KLM veilig te stellen.

Dankzij diverse maatregelen waaronder het vertrek van 6.000 KLM’ers en het sterk verlagen van de kosten, het verdwijnen van de reisbeperkingen en de stijgende vraag naar vliegtickets, heeft KLM eerder dit jaar al twee afbetalingen kunnen doen op het geleende bedrag van 942 miljoen euro.

“KLM-collega’s hebben zich in 2020 en 2021 door de coronacrisis geknokt. Ook de huidige operationele situatie op Schiphol is zwaar en vraagt weer veel van onze mensen en klanten. Daar dank ik alle KLM-collega’s zeer voor. Deze laatste aflossing is daarmee ook een welkome kroon op het werk van – en een hart onder de riem in deze lastige tijd voor alle KLM’ers”, aldus Pieter Elbers (CEO KLM Royal Dutch Airlines).

In drie stappen is het geheel nu afgelost; op 3 mei betaalde KLM 311 miljoen euro af aan banken en op 3 juni nog eens 354 miljoen euro. Daarmee waren alle leningen van KLM van 665 miljoen euro aan banken afbetaald. Met de afbetaling nu van de nog resterende 277 miljoen euro is nu ook het deel van de lening aan de overheid afbetaald.

“Ik ben blij dat deze belangrijke stap gezet is door KLM. Daar kan en zal ik op voortbouwen om KLM ook in de toekomst verder financieel gezond te maken”, aldus Marjan Rintel (Aankomend CEO KLM Royal Dutch Airlines).

KLM is de Nederlandse overheid en banken zeer dankbaar voor de geboden steun gedurende de coronacrisis. Met deze stap laat KLM zien dat het haar verantwoordelijkheid neemt en de beloftes richting financiers, overheid en samenleving, om zo snel als mogelijk af te lossen, waarmaakt.

Vooruitzichten

Ondanks het recente herstel in de luchtvaart, blijft de nabije toekomst onvoorspelbaar als gevolg van hoge inflatie en stijgende kosten, de constante aanwezigheid van corona in (bepaalde delen van) de wereld en (geo)politieke onzekerheden zoals de oorlog in Oekraïne. Dat heeft geleid tot het besluit om de toekomstige aanspraak op kredieten in stand te houden. Na afbetaling blijft KLM beschikken over een kredietfaciliteit van 2,4 miljard euro (723 miljoen euro staatslening en 1,735 miljard euro van banken), waardoor KLM ook in de toekomst gebruik zou kunnen maken van de bestaande financieringsmogelijkheden. Huidige vooruitzichten laten tegelijkertijd zien dat KLM over voldoende beschikbare financiële middelen beschikt voor de komende jaren.

KLM benadrukt dat het van groot belang blijft om ook in de komende periode strak te blijven sturen op de kosten om zorg te blijven dragen voor een stabiele (financiële) toekomst. Kostenreductie is een van de belangrijkste voorwaarden van de Nederlandse overheid, die zolang de lening en de garantiestelling niet zijn beëindigd, in stand blijven voor de gehele KLM Groep.

Author Arjen Lutgendorff