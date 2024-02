Nog een paar maanden en dan neemt KLM de nieuwe A321neo in ontvangst. Onlangs werden de eerste bestemmingen – Kopenhagen, Berlijn en Stockholm – aangekondigd. Vandaag maakt KLM details over de livery en het interieur van het nieuwe vliegtuig bekend. KLM gaat vanaf augustus vliegen met de eerste van de in totaal ongeveer dertig A321neo’s.

De komst van de A321neo betekent een flinke upgrade van onze Europese vloot. Het vliegtuig produceert tot vijftig procent minder geluid en vijftien procent minder CO 2 -uitstoot vergeleken met de vliegtuigen die worden vervangen en is daarmee een belangrijke stap op weg naar schoner, stiller en zuiniger vliegen”, Marjan Rintel, CEO KLM.

Opvallend en praktisch

De nieuwe livery – de beschildering van de buitenkant van het vliegtuig- is opvallend en praktisch: de lijn tussen blauw en wit komt onder de neus te liggen, waardoor de neus volledig blauw is. Dit zorgt ervoor dat, in geval van acute vervanging, het vliegtuig snel en gemakkelijk van een nieuwe neus te voorzien is zonder de bekende blauwe tekening te onderbreken. Een ander onderscheidend kenmerk is de zwarte belijning op de cockpitramen die lijkt op een zonnebril.

Meer comfort

Passagiers van de A321neo ervaren meer comfort dankzij bredere stoelen, grotere tafels en ruime bagagebakken. Elke stoel is uitgerust met een tablethouder en USB-aansluiting en meekleurend ‘mood light’ zorgt voor passende verlichting tijdens elke fase van de reis. Het nieuwe vliegtuig biedt ook meer ruimte voor de crew dankzij een breder gangpad en de gemakkelijk toegankelijke bagagebakken. Het interieur van de A321neo is zorgvuldig ontworpen om de KLM-beleving te verbeteren, met meer blauwe details en een speciale verlichting bij de entree die zorgt voor een warme ontvangst. De voorbereidingen voor de introductie van de A321neo zijn in volle gang. In augustus gaat de airline voor het eerst de lucht in met het nieuwe vliegtuig.