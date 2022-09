KLM schrapt vandaag 34 vluchten, lege toestellen halen passagiers op

Deel dit artikel

KLM zegt zeer ontstemd te zijn over het feit dat Schiphol pas vrijdag 16 september heeft aangegeven het aantal in Amsterdam opstappende passagiers op zaterdag 17, zondag 18 en maandag 19 september niet aan te kunnen. De luchthaven heeft KLM verzocht dat aantal te beperken. Dit verzoek komt bovenop de annuleringen die reeds eerder op verzoek zijn doorgevoerd voor september.

Om veiligheid van passagiers en crew op de luchthaven en in de operatie te kunnen blijven garanderen, ziet KLM zich daarom genoodzaakt om in lijn met het verzoek van Schiphol voor vandaag (zaterdag) 34 KLC en KLM vluchten te annuleren. Dit zijn vluchten die vertrekken tussen de 09.30 en 17.00 uur met aan boord een groot aantal in Amsterdam opstappende passagiers. “Om onze klanten op bestemming op te halen, vliegen we leeg heen. Dit was een moeilijke keuze, maar zo voldoen we aan het verzoek om opstappende passagiers te beperken, worden wachtrijen bij Security korter, kunnen terugkerende passagiers gewoon reizen en verlichten we de druk op de operatie. Voor zondag en maandag kijken we nog welke vluchten in aanmerking komen voor annulering”, aldus KLM.

De passagiers zijn vrijdagavond op de hoogte gesteld. KLM: “Klanten die te maken krijgen met annuleringen, worden binnen de daarvoor bestaande mogelijkheden door KLM omgeboekt. Helaas kan KLM een omboeking op dezelfde dag momenteel niet garanderen. Klanten die kosten maken als gevolg van het wijzigen of annuleren van hun vlucht door de maatregelen van Schiphol, worden op de gebruikelijke manier gecompenseerd.”

“We begrijpen dat deze maatregelen opnieuw zeer ingrijpend zijn voor passagiers, en benadrukken daarbij dat KLM in deze situatie helaas te maken heeft met overmacht; gegeven de korte termijn van Schiphols aankondiging en verzoek kunnen we hierop zeer beperkt anticiperen. We excuseren ons opnieuw voor de gevolgen van deze onverwachte maatregelen van Schiphol Airport. We herhalen onze oproep aan Schiphol om snel en adequaat orde op zaken te stellen op de luchthaven, zodat passagiers en luchtvaartmaatschappijen weten waar ze toe zijn, ook op de langere termijn.”

Author Sharon Evers