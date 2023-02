KLM vanaf maart vaker naar China

KLM zal drie keer per week non-stop van Amsterdam naar Hong Kong vliegen. Naar zowel Beijing als Shanghai zullen we starten met zes non-stop vluchten per week en vanaf mei uitbouwen naar dagelijkse lijndiensten. Hiermee komt Beijing weer terug in het netwerk. Met de voorgenomen uitbreiding per 26 maart is een volgende stap gezet in het herstel van de routes van en via Amsterdam naar China. De Chinese markt is belangrijk in het netwerk van KLM, vanwege de vraag vanuit zakenreizigers.

Vluchtschema

De in de zomerdienstregeling 2023 geplande vluchtschema’s zijn als volgt:

Amsterdam – Hong Kong – di/do/za

Hong Kong – Amsterdam – wo/vr/zo

Amsterdam – Beijing – dagelijks

Beijing – Amsterdam – dagelijks

Amsterdam – Shanghai – dagelijks

Shanghai – Amsterdam – dagelijks