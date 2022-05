KLM vervangt Werelddeal Weken voor ‘duurzame’ Real Deal Dagen

De inhoud past volgens KLM bij het Fly Responsibly-initiatief, waarmee KLM een duurzamere toekomst voor de luchtvaart wil realiseren, door zelf te verduurzamen maar ook door hierin samen te werken met klanten en de sector. KLM: “Daarom vragen we klanten tijdens de Real Deal Dagen om hun voetafdruk te verkleinen door een bijdrage te leveren aan duurzame vliegtuigbrandstof (Sustainable Aviation Fuel – SAF). Wanneer klanten dat tijdens de Real Deal Dagen doen, verdubbelt KLM het bedrag in de vorm van een duurzame brandstof bonus.”

“We willen allemaal de wereld blijven ontdekken, maar zijn ons ook bewust van de impact van onze reizen. Om die reden hebben we gekozen voor een nieuw campagneconcept. De Real Deal Dagen gaan om reizen en het koesteren van mooie of belangrijke momenten met elkaar, maar we leggen in deze campagne ook nadruk op de opties die klanten hebben om bij te dragen aan duurzamer reizen”, aldus Femke de Zeeuw (director Marketing Communications & Brand, KLM Benelux).