KLM: ‘Wél aan verplichtingen voldaan’

KLM bestrijdt de lezing van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat zij gedupeerde passagiers die via het inmiddels failliete D-reizen hadden geboekt niet heeft terugbetaald.

Dat is volgens KLM gebeurd aan de reisagent (D-reizen).

Dat zegt KLM in een reactie op het nieuws dat de ILT enkele airlines, waaronder KLM, Cathay Pacific en Singapore Airlines, heeft beboet wegens het niet terugbetalen aan gedupeerde passagiers

‘Van belang is dat passagiers bij KLM de keuze hebben om rechtstreeks of via een tussenpersoon een ticket te boeken. In de laatste situatie neemt de tussenpersoon bepaalde taken op zich, waaronder het aanvragen en afhandelen van restituties’, zegt een woordvoerder van KLM.

KLM meent dat zodra zij de ticketkosten heeft gerestitueerd aan de rechthebbende of aan een door de rechthebbende aangewezen vertegenwoordiger (in dit geval D-reizen, die KLM maanden voor het faillissement al heeft terugbetaald), zij volledig en op tijd heeft voldaan aan haar wettelijke verplichtingen.

KLM is daarom in bezwaar gegaan tegen de opgelegde boete. De last onder dwangsom die ILT heeft opgelegd, is KLM aan het bestuderen.

Author Theo de Reus