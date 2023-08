Wil jij een magische en informatieve avond beleven, inclusief heerlijk driegangendiner? Kom dan op donderdag 21 september of vrijdag 22 september naar de Travelpro Dinner Workshops.

Beide avonden vinden plaats in het sprookjesachtige Kasteel Groenenveld in Baarn, waarbij jij tussen de presentaties van Disneyland® Paris en Walt Disney World Resort in Florida getrakteerd wordt op een heerlijk diner.

21 & 22 september

De Travelpro Dinner Workshops vinden plaats op 21 en 22 september van 17.30 tot 22.00 uur. Tijdens deze avond word jij op de hoogte gebracht van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen bij Walt Disney Parks and Resorts.

Bevestiging

Na het versturen van jouw aanmelding, staat de bevestiging op het scherm. Je krijgt dus niet meteen een bevestigingsmail, die komt er uiteraard wel zo snel mogelijk aan inclusief details. Hopelijk zien we jou in Baarn op 21 of 22 september!