Kom naar het Live To Travel Event: 21 september 2022

Deel dit artikel

Na twee jaar afwezigheid staat het Live To Travel Event dit jaar weer op de agenda. Op woensdagavond 21 september ben je als reisprofessional dan ook van harte welkom vanaf 17.00 uur in het van der Valk hotel in Tiel.

Meer dan 30 exposanten uit binnen- en buitenland kunnen niet wachten om jullie te ontvangen en alles te vertellen over Afrika, Indische Oceaan en Oceanië. Daarnaast presenteert Live To Travel haar nieuwe brochures. “We vertellen je graag waarom wij de beste keuze zijn voor jouw klanten”, aldus Live To Travel.

Alle kennis die je tijdens de avond opdoet kun je meteen gebruiken, want de avond wordt afgesloten met een quiz (neem je smartphone mee), dan maak je bovendien kans om met één van de vele prijzen naar huis te gaan. “We eindigen deze avond volledig in Live To Travel stijl met een gezellige borrel.” De avond eindigt rond 22:00 uur.

Inschrijven voor 21 september in Tiel kan door hier te klikken

Author redactie