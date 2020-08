Als het aan de Telegraaf-lezer ligt, wordt de reisbranche niet gesteund. In ieder geval niet koste wat het kost. 59% van de deelnemers aan de Telegraaf-lezersenquête van vorige week donderdag vindt het zelfs niet erg als reisbedrijven failliet gaan door deze crisis. Maar deze mensen zullen vast vooraan staan als er een reis wordt weggeven…

De titel van deze Telegraaf-lezersenquête was dus: reisbranche redden koste wat het kost. En ook goedemorgen, dat goede kon overigens wel worden weggelaten, want deze woorden zetten direct een bepaalde toon neer. Wat is koste wat het kost? Deze woorden gaven me meteen een nare bijsmaak. Lekker objectief ook. De branche zal er waarschijnlijk niet goed uitkomen. De Telegraaf-lezer kennende. We worden vooral gezien als iets leuks, als luxe en als iets niet noodzakelijks. “Want waarom willen mensen per se nu op vakantie naar het buitenland, we kunnen toch best een jaartje overslaan?” Houd toch eens op! Er werken duizenden mensen in deze vooral ‘serious business’ waar momenteel geen euro wordt verdiend.

Maar goed, toen ik de vragen zag wist ik het zeker: dit wordt spannend. Je moet wel een beetje – op z’n zachts gezegd – kijk hebben op de branche, want ik weet zeker dat de gemiddelde Telegraaf-lezer echt niet weet wat een voucherbank is, zonder dat het duidelijk en helder wordt uitgelegd. En dan nog. Volgens mij wordt er nog steeds gedacht dat touroperators bakken met geld achter de hand hebben en heeft de mens in het algemeen geen idee wat de gemiddelde marge op een vakantie is. Laat staan wat het idee achter de voucherbank is.

Een andere vraag ging over een eventuele SGR-bijdrage door de consument. Opnieuw zonder enige uitleg. Als het aan de Telegraaf-lezer ligt gaat dit plan niet door. Nee hèhè, zonder duidelijke uitleg denkt de lezer alleen maar: ‘Ho ho niet aan mijn centen komen’. Al met al het was weer een gedegen, objectief en totaal niet suggestief onderzoek. Of zoals een reisagent zei: ‘Ik had niet anders verwacht van Televaag.’

Een dag na deze Telegraaf-lezersenquête kwam het resultaat. Ik schrok van de negatieve reacties die mensen gaven. Zoals: ‘Ik begrijp niet waarom er een reissector nodig is. Het zijn vaak oplichters en bedriegers die de klanten veel geld afhandig maken en niet thuisgeven als er moeilijkheden zijn’ en ‘Reizen is een luxe, geen noodzaak’. Alhoewel ik sterk betwijfel of deze mensen überhaupt bestaan en of ze niet uit de hoge hoed van een verslaggever, werkzaam bij de meest sensationele krant van Nederland komen…

Om nog even terug te komen op de titel van de Telegraaf-lezersenquête. Hoe zit het met de branchespecifieke steun die in maart is toegezegd? Want die moet er koste wat het kost wél komen!

