Laatste hints – Raad de tweede Masked Traveller en win tickets Zuid-Korea

Raad wie de tweede Masked Traveller is en maak kans op tickets naar Zuid-Korea of dinerbonnen voor een Koreaans restaurant naar keuze. Je mag zo vaak meedoen als je wil.

Wat moet je echt hebben gezien in Zuid-Korea?

The Masked Traveller: “De hoofdstad Seoul, naar mijn mening kan je hier makkelijk een week verblijven en je geen moment vervelen. Het is een gigantische stad waar zoveel valt te beleven en te zien. Elke wijk heeft weer een hele eigen vibe. Om een paar voorbeelden te geven. Gangnam bekend van het wereldberoemde nummer Gangnam style is fancy, designer winkels, chique restaurants. Insadong is weer meer een cultureel en traditioneel district met veel art galleries, paleizen en tempels. In Itaewon wonen weer meer expats en merk je duidelijk de buitenlandse invloeden en bijvoorbeeld Hongdae is weer heel levendig en hip met ’s avonds dans en zang voorstellingen op straat.”

Voor welk bedrijf ben je werkzaam en wat maakt jouw werk zo leuk?

“Ik werk als productmanager Azië voor Avila Reizen. Wat mijn werk zo leuk maakt is heel simpel dat ik elke dag met reizen bezig ben, wat toch mijn grote passie is. Ondanks dat ik natuurlijk niet elke dag zelf reis kan ik toch elke dag even wegdromen bij het ontwerpen van een reis op maat voor onze klanten en als klanten dan op reis zijn en foto’s sturen en vertellen hoe leuk ze het hebben; dat zijn toch wel momenten waar ik van kan genieten”

Weet jij wie de tweede Masked Traveller is?

Klik dan snel op deze link en vul jouw antwoord in. Je mag zo vaak meedoen als je wil! Je maakt kans op een van de vier vliegtickets naar Zuid-Korea met Korean Air of een van de tien dinerbonnen ter waarde van €50 in een Koreaans restaurant naar keuze. Op woensdag wordt de K-friend mascotte onthuld en de winnaar bekendgemaakt.

Deze maand komt er elke dag een K-friend mascotte voorbij op al onze kanalen. In totaal zijn er vier verschillende; een branche-collega bij een reisonderneming of iemand die anderszins verbonden is met Zuid-Korea. Daarnaast zorgt de Korea Tourism Organisation voor veel informatie en verkooptips waardoor jij Zuid-Korea nog beter verkoopt. Dus houd onze websites, socials, podcast, nieuwsbrieven en cursussen op TravEcademy goed in de gaten!



© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.