Tijdens het ANVR-congres leer je dit jaar een vrij onbekende regio Asturias beter kennen, zijn er weer legio mogelijkheden om te netwerken, gaan we genieten van regionale culinaire hoogstandjes maar bovenal willen we je inspireren en aanzetten tot denken en vooral ook doen.

Schrijf je nu nog in voor het vroegboektarief! Vrijdag 1 september worden de prijzen verhoogd.

Op donderdag duiken we, direct na aankomst in de impact van digitalisering en de exponentiele technologische ontwikkelingen in branches zoals de overheid, gezondheidszorg, onderwijs en het bedrijfsleven met Peter Ros. Daar doet Dean van Aswegen nog een schepje bovenop met data science en Artificial Intelligence (AI). Hij is gespecialiseerd in het implementeren van productieklare AI-toepassingen op het gebied van computervisie, robotica en generatieve AI. Zijn passie is om de nieuwe generatie te onderwijzen in hoe ze AI kunnen gebruiken in real-world toepassingen. Mindblowing maar absoluut bruikbaar voor ANVR leden en partners!

Alex van Hooff en Frank Radstake

De vrijdagochtend wordt afgetrapt door Alex van Hooff die is geboren en getogen in Burgers Zoo en niets liever doet dan zijn bewondering voor de natuur overbrengen op ons, en bezoekers van het Arnhemse dierenpark, en waar mogelijk het gedrag van die bezoekers wil beïnvloeden. Daarnaast is hij betrokken bij een aantal natuurbeschermingsinitiatieven, zoals Future For Nature, de Stichting Lucie Burgers, de Prins Bernhard Leerstoel en de mangrovebossen in Belize. De presentatie van de nieuwe visie van de ANVR over duurzamer toerisme die zal worden gepresenteerd door Frank Radstake sluit hier naadloos op aan, waarna we afsluiten met een panel/zaaldiscussie over duurzaamheid en hoe wij dit samen moeten gaan aanpakken.

Personal impact

De laatste dag van het congres staat in het teken van personal impact. Bas Hoogland was de ‘founding father’ van Landal GreenParks en werd uitgeroepen tot klantvriendelijkste directeur van Nederland. Hij deelt zijn geleerde lessen op enthousiaste wijze met zijn praktisch, toepasbaar en inspirerende verhaal. Hierin vind je een aantal zeer bruikbare tips en overdenkingen voor wie ‘klantgerichtheid’ serieus neemt.

Humor

Zoals jullie van ons gewend zijn sluiten we het congres af met een vleugje humor. Filosoof en cabaretier Paul Smit speelt in op processen binnen een organisatie en haakt in op thema’s als samenwerking, innovatie, beïnvloeding, verandering en werkgeluk. Hij schreef 13 boeken over filosofie, psychologie en neurowetenschap, zoals o.a. ‘Je hoofd uit de wolken’ en ‘Morgen stop ik echt’.