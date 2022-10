Lees nu Travelpro nr. 09 – september online

Deel dit artikel

Daar is-ie weer: jouw favoriete reisvakblad boordevol interviews, achtergrondartikelen, bestemmingsverhalen, columns en veel meer.

Is deze editie duiken we (nog) dieper in de ellende op Schiphol, spreken we Kees van der Spek (tv-programmamaker) over oplichting in het buitenland, blikken we terug op de Travelpro Dinner Workshops in samenwerking met Disney en waren we aanwezig op het geweldige Crop Over Festival in Barbados. Maar ook, Harold van der Linden (oud-piloot van onder meer TUI fly en Transavia) heeft een boek geschreven over zijn avonturen als piloot. In dit nummer vertelt Samantha Storteboom (ZRA bij The Travel Club) over haar magische tijd aan boord van de Disney Magic en geeft Nadine Derikx (ZRA bij The Travel Club) antwoord op de vraag waarom ze plannen heeft om zich definitief te vestigen op Ibiza. Judith Muijen – Sengul heeft een nieuwe reisconcept gelanceerd: Joy & Memory Holiday, gespecialiseerd voor mensen met kanker. We spreken haar. En of dat nog niet genoeg is: Claudia Caris (TUI Weert) en Valleria Morelli (ZRA bij TUI at Home) ‘nemen’ je mee naar Mexico. Daarnaast vertellen we ook waarom jouw klanten eens moeten kiezen voor een vakantie naar Azië, Canada en Scandinavië of een leuke stedentrip naar wat onbekendere bestemmingen. En er is nog meer: columns van onder meer Mattijs ten Brink (Sunweb), Rudolf Verbeek (Interhome) en Fred van Eijk (Travel Counsellors)…

Klik hieronder voor de digitale versie. Liever Travelpro thuis of op kantoor ontvangen? Klik dan hier.

Author Sharon Evers