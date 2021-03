Lees TravelPro 12 van 26 maart 2021

Ga er eens goed voor zitten om het vonnis dat is uitgesproken over de zaak die D-rt/DTRU aanspande tegen SGR en de Staat te lezen, vertelt Gabriëlla Hoop van Avila Beach Hotel over de situatie op Curaçao, peilden we de meningen over de eerste testreis die er aan zit te komen, lees je een reactie van Suzanne Goossen (TUI) op het heropenen van de winkels, vertelt Sam Gertsen wat er allemaal is besproken tijdens de online workshop die Transavia organiseerde voor partners en lees je over de jaarlijkse conferentie van Travel Counsellors die dit keer voor het eerst volledig virtueel werd gehouden.

