Lees TravelPro 16 van 23 april 2021

Lees je alles over de proefreizen die deze en volgende maand allemaal zijn of worden gehouden. Waarom worden deze georganiseerd? We spraken erover met Frank Radstake van de ANVR.

Blader verder en je vindt een video-impressie en -interview gemaakt tijdens het event van Visit USA in Zwolle en omgeving. Wat een positiviteit tijdens dit event waarbij velen elkaar weer voor het eerst zagen. Ook spraken we met Erdem Acir (Turks Verkeersbureau Nederland) en Erkan Yağci (Board Member Türkiye Tourism Promotion and Development Agency/TGA) en gingen we op bezoek bij Bert Wildeman, zijn vrouw Natasja en dochter Jolijn, die met hun escape spel reizen naar de huiskamer brengen.

