In dit nummer:

Nemen we je mee naar het ‘gele’ Aruba. Praten we bij met Martyn Valkhoff over CruiseWorld.nl. Vertelt Jitske Roos over Pakketzenden.nl. TravelXL Archipel wordt omgedoopt tot Travel & More. Ingrid Roelofs (Reisburo Vakantie & Zorg) neemt Kon Tiki Reizen over. Voor deze editie bezocht TravelPro de pop-up store The Sunshine in Den Bosch…

