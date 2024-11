Fox Reizen verwelkomt een nieuwe collega: Lisanne de Greef. Samen met Anja van Overbeeke gaat zij Fox vertegenwoordigen als Accountmanager Retail.



“Na ruim negen jaar dienstverband bij TUI, waar ik met plezier diverse functies binnen de retail

in verschillende vestigingen/regio’s heb mogen vervullen, was het tijd voor een nieuwe stap.

Ik heb er veel zin in om mijn ervaring en passie voor reizen en de reisbranche in te zetten in deze

nieuwe rol en zie ernaar om de partners, mijn nieuwe collega’s en de organisatie beter te leren

kennen. Er liggen veel mooie kansen binnen de retail en ik heb er ontzettend veel zin en vertrouwen

in om in deze nieuwe rol nog meer mensen te mogen inspireren om de wereld te ontdekken met Fox

Reizen”, zegt Lisanne.