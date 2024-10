Luchtvaartpionier Martin Schröder is vandaag in zijn woonplaats Noordwijk op 93-jarige leeftijd overleden. Schröder kampte al enige tijd met een broze gezondheid, die de laatste tijd steeds verder verslechterde.

Zijn familie laat weten: “Wij zijn dankbaar en trots voor wat Martin heeft betekend voor de Nederlandse luchtvaart. Met het overlijden van onze lieve echtgenoot, vader en opa nemen we afscheid van een echte Nederlandse luchtvaartpionier. Martin is de man geweest die vliegen toegankelijk heeft gemaakt voor een breed Nederlands publiek.”



Met Martin‘s Air Charter vloog Schröder als eerste met een Dakota naar het Spaanse Mallorca en maakte hij het voor het grote publiek mogelijk om met het vliegtuig op vakantie te gaan, later ook buiten Europa. “Hij heeft een unieke transitie van de Nederlandse luchtvaart gerealiseerd. Maar hij was ook een lieve echtgenoot, vader en opa. Martin was altijd zeer gedreven en druk met zijn werk, maar op alle belangrijke momenten was hij er voor ons. Wij als familie ademen Martinair. Wij zijn dankbaar, trots en denken met veel liefde aan hem terug.”



Martin Schröder heeft altijd benadrukt dat hij zijn medewerkers zeer dankbaar is geweest voor hun inzet en betrokkenheid om Martinair succesvol te maken. Schröder werd geboren op 13 mei 1931 en was 62 jaar getrouwd met zijn Tineke, met wie hij Martinair samen opbouwde. De laatste vlucht van Martin Schröder zal in besloten familiekring plaatsvinden.

Foto: Martin Schröder op 60-jarige leeftijd in een vliegsimulator. CREDIT: Privé-archief familie Schröder.