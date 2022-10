‘Lucy gaat in 2025 elektrische vluchten aanbieden vanaf Eindhoven’

Deel dit artikel

Transavia Ventures, de investeringstak van Transavia financiert startup FlyWithLucy (Lucy), de eerste elektrische airliner die zich volledig richt op elektrisch vliegen. De stap past in Transavia’s ambitie naar verdere verduurzaming. Met deze investering maakt de luchtvaartmaatschappij duurzaam elektrisch vliegen voor consumenten – in de toekomst – bereikbaar. De twee partijen tekenden de overeenkomst tijdens het World Aviation Festival in de RAI in Amsterdam waar de wereldwijde luchtvaartsector drie dagen bij elkaar is.

Marcel de Nooijer, CEO Transavia: “We gaan vliegen met Transavia duurzamer maken. En dus verkennen en onderzoeken we ook verschillende toekomstscenario’s. De investering in Lucy is de derde veelbelovende technologische oplossing in onze verduurzamings strategie dit jaar. We begonnen als eerste low cost airline met het bijtanken van Sustainable Aviation Fuel (SAF): daarmee dringen we uitstoot terug. Nog beperkt, vanwege de geringe beschikbaarheid en hoge kosten, maar het is een mooi begin. Daarnaast zijn we partner bij de aanleg van een waterstof infrastructuur rondom Rotterdam The Hague Airport, om met waterstof te kunnen gaan vliegen. Met Lucy tot slot investeren we in elektrisch vliegen.”

Vanaf 2025 vanaf Eindhoven.

Lucy gaat in 2025 haar eerste elektrische vluchten aanbieden vanaf vliegveld Eindhoven. Daarbij slaat een compleet nieuw ecosysteem van universiteiten, startups, corporates en vliegtuigbouwers de handen ineen. Lucy start met 5 persoons e-vliegtuigen met een range van zo’n 250 km. De ambitie is uiteraard grotere e-planes met een groter bereik. Eerst als vervanging van de bestaande regionale luchtvaart en uiteindelijk ook geïntegreerd in het huidige routenetwerk van de commerciële luchtvaartbedrijven.

Van de zakelijke tot de vakantiereiziger.

Teun Kraaij Founder van Lucy: “Elektrisch vliegen richt zich in de eerste fase op de zakelijke reiziger. Dankzij het partnership met Transavia kunnen we versneld ook elektrisch vliegen naar vakantiebestemmingen aanbieden. Rond 2030 hebben we de technologie om delen van routes van bestaande airlines over te nemen.”

Over Transavia Ventures

Transavia Ventures is het investeringsfonds van Transavia Airlines. Ventures richt zich op het samenwerken met, en investeren in, startups die de luchtvaart in het algemeen en Transavia in het bijzonder helpen te verduurzamen. Vaak gaat het daarbij om veelbelovende innovaties die op termijn zorgen voor het verminderen van uitstoot, zoals elektrisch- en/of waterstofvliegen of het ontwikkelen van synthetische fuel. Maar ook het reduceren van geluid of het recyclen van afvalstromen zijn belangrijke aandachtspunten. Hierbij wordt intensief samengewerkt met universiteiten, kennisinstituten en startups. Dat is belangrijk omdat alleen via een verbinding tussen de bestaande luchtvaart en de nieuwkomers duurzame innovaties sneller toegepast kunnen worden.

Over Lucy

Lucy gaat de exploitatie van duurzame luchtvaart ontwikkelen en versnellen. Het bedrijf gaat vanaf 2025 snelle, 100% duurzame vluchten uitvoeren met een comfortabele door-to-door ervaring voor de zakelijke reiziger. De ambitie is een leidende rol in de transformatie naar emissievrije luchtvaart in Europa.

Author Sharon Evers