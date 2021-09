Maak kans op een plekje in de fam trip naar de Costa Brava

Deel dit artikel











Wie de training over de Costa Brava voltooid, maakt kans op een plek in de fam trip die gepland staat voor dit najaar. De training gaat over locatie & highlights, luxe, wellness & Wellbeing en food & Wine Tourism.

Deze prachtige mediterrane kuststreek Costa Brava ligt op een uur rijden van Barcelona en Frankrijk. Het is gemakkelijk bereikbaar over land, zee of door de lucht. De regio is de ultieme bestemming voor liefhebbers van wijn en lekker eten. Het loopt voor op het gebied van culinaire innovaties als ’s wereld grootste gastronomisch center. Maak hier de training over de Costa Brava.

Author Arjen Lutgendorff

