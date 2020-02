Maak kans op een verblijf in het Kiani Beach Resort of Kalyves Beach Hotel

Wil jij kans maken op een verblijf in het Kiani Beach Resort of het Kalyves Beach Hotel? Dat kan, want FTI Reizen houdt namelijk een winactie via deze site. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is voor 13 maart drie vragen te beantwoorden. De winnaar wordt bekend gemaakt via de Facebookgroep FTI Reizen Inside en de FTI nieuwsbrief. De prijs bestaat uit één week in het Kiani Beach Resort of in het Kalyves Beach Hotel (op basis van beschikbaarheid) voor twee personen op basis van all-inclusive.

Kiani Beach Resort is een heerlijk all-inclusive familieresort in Chania en ligt direct aan het fijne strand van Kiani Akti met blauwe vlag. Het hotel is gelegen net buiten het dorp Kalyves op Kreta. Dit uitzonderlijke resort ligt direct aan zee en biedt een geweldig toevluchtsoord voor gezinnen met jonge kinderen. Het resort is speciaal ontworpen om zowel volwassenen als jonge gasten te voorzien van een comfortabel verblijf. Het brede scala aan goede faciliteiten en diensten voor alle leeftijden zorgen voor een echt ontspannen familievakantie op Kreta. Maak je klaar om in een wereld van luxe te duiken en geniet van je vakantie in één van de beste resorts aan het strand in Griekenland.

Kalyves Beach Hotel

Kalyves Beach Hotel is een idyllisch hotel met zeezicht op Kreta, naast de rivier “Xydas” in het hart van het traditionele dorp Kalyves in Chania. Temidden van het kristalheldere water van het bekroonde strand met blauwe vlag en de weelderige groene omgeving biedt dit 4-sterrenhotel op Kreta de perfecte uitvalbasis voor koppels, gezinnen en vrienden die de betoverende regio Chania bezoeken. Dankzij de bevoorrechte locatie in Kalyves kunnen reizigers de nabijgelegen archeologische vindplaatsen, schilderachtige traditionele dorpen, schitterende stranden en winkelgebieden ontdekken en de geheimen van de authentieke Kretenzische manier van leven ontrafelen.

