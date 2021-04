Malta vanaf 1 juni weer open voor internationale toeristen

Malta heeft aangekondigd dat het eiland vanaf 1 juni 2021 weer open gaat voor internationale toeristen, zodra dit ook mogelijk is vanuit de Nederlandse reisbeperkingen die gelden.

Naarmate de vaccinatieprogramma’s in Malta en in het buitenland vorderen, wordt de mogelijkheid van reizen met een laag risico voor zowel de bevolking als de reizigers zelf, waarschijnlijker en haalbaarder.

Aangezien Malta wat betreft vaccinatiecijfers voor de bevolking ver voorloopt op de meeste landen, wordt het voor het land haalbaar geacht om de datum van 1 juni 2021 voor heropening van toeristische activiteiten aan te kondigen op basis van de volgende criteria met het nu algemeen aanvaarde verkeerslichten-systeem:

Rode Zone / Oranje landen

In de EU en de landen waar Malta een bilaterale gezondheidsovereenkomst mee heeft, kunnen volledig gevaccineerde * (tenminste tien dagen vóór de reisdatum ontvangen) vrij reizen. Voorafgaand aan de reis naar Malta moet een vaccinatiebewijs worden getoond.

Let op: Voor bestemmingen buiten de EU moet Malta voldoen aan de door de EU (Schengen) gestelde voorwaarden.

Oranje landen

Niet-gevaccineerde personen moeten een negatief PCR-testresultaat voorleggen. Deze test moet uiterlijk 72 uur voor het inchecken worden uitgevoerd.

Groene landen: alle reizigers kunnen vrij reizen.

Malta is tweede na de Verenigde Staten wat betreft Europese landen, die het grootste deel van de bevolking al gevaccineerd heeft, waarbij 40% van de volwassen bevolking de eerste dosis heeft gekregen, waardoor de bestemming een veilige keuze is voor toekomstige reizen. De huidige vaccinatiegraad in Malta stijgt met meer dan 1% per dag en de regering van Malta spant zich enorm in om de vaccinatiegraad nog meer te versnellen.

‘Malta is een zeer populaire bestemming voor Nederlandse vakantiegangers en levert een belangrijke bijdrage aan de economie van Malta, dus wij verheugen ons om vanaf 1 juni 2021 reizigers uit Nederland weer te verwelkomen. De bewoners van Malta kijken ernaar uit om weer toeristen te zien, die jaar in en jaar uit hebben genoten van onze zon, cultuur, eten en warme gastvrijheid.’

‘Malta heeft zijn zonnige en veilige COVID-protocollen geïmplementeerd, zodat bezoekers er zeker van kunnen zijn dat alle restaurants, accommodaties en dienstverleners moeten voldoen aan het hoogste niveau van hygiëne en veiligheid’, aldus Malta Tourism Authority.

Clayton Bartolo, Malta’s Minister van Toerisme en Consumentenbescherming zei: ‘De gezondheid en veiligheid van Maltese burgers en toeristen zullen altijd onze topprioriteit zijn, en met de voortdurende uitrol van het vaccin hier op Malta, is dit gerichte heropeningsplan ontworpen om langzaam en veilig het toerisme te heropenen volgens de aangekondigde voorwaarden.’

Nederlandse reizigers zullen de archipel, bestaande uit Malta, Gozo en Comino, kunnen bezoeken – voor vakanties en zakenreizen, waar bezoekers kunnen genieten van de bezienswaardigheden van de eilanden. Nu veel reizigers uitkijken naar versoepeling van de beperkingen en uitkijken naar de toekomstige reizen naar Malta, lanceert de Malta Tourism Authority ook haar nieuwe campagne, ‘Feel Free Again’. De campagne is bedoeld om reizigers te inspireren om gebruik te maken van hun herstelde vrijheid om te plannen, te boeken en naar Malta te reizen wanneer de tijd rijp is, om opnieuw te ervaren wat de eilanden te bieden hebben.

