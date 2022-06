Mark Verbunt benoemd tot Country Manager van Thomas Cook Nederland

Deel dit artikel

Reisorganisatie Thomas Cook neemt een nieuwe stap om de ambities te realiseren, namelijk het benoemen van een Country Manager voor de Nederlandse markt. In februari dit jaar lanceerde het Sunny Heart opnieuw in Nederland en enkele weken later werd bekend dat Jo Migom het schip in Europa leidt als General Manager. Aan haar zijde staat nu een Country Manager die zich volledig richt op de groei en conversie in Nederland.

Mark Verbunt is geen vreemde voor Thomas Cook. In 2015 startte hij als Senior Front-End Developer op kantoor in Hoofddorp en groeide daar in een aantal jaar uiteindelijk door tot Head of Digital Alignment voor de Europese markt. Na het faillissement in 2019 was Verbunt betrokken bij de wedergeboorte van Thomas Cook, om het reismerk een nieuw, online-only leven te geven en staat daarmee dus aan de wieg van de huidige organisatie. “Ik word er enorm blij van om mensen hun welverdiende droomvakantie te bieden. We werken er allemaal hard voor, dan wil je ook dat het goed is. Bij Thomas Cook staat de klant altijd centraal en daarom hebben we ook zo’n breed aanbod: er zit echt voor iedereen wat wils tussen. Daarvoor zet ik me maar al te graag in”, vertelt Verbunt. Naast zijn functie als Country Manager zal hij ook zijn rol als Digital Product Manager in Europa blijven vervullen. Jo Migom zal zich richten op Europese groei, Mark Verbunt op de Nederlandse.

Focus op digitale innovatie

Net als Jo Migom heeft Mark Verbunt een digitale, commerciële achtergrond. Dat is niet zonder reden: Thomas Cook wil op dat gebied voorloper worden en legt er dan ook veel focus. “De ambities van zowel Fosun als Thomas Cook zijn groot. We geloven hier 200% in en we zien het al terug in de resultaten. Door Mark Verbunt aan te stellen tot Country Manager zorgen we dat Nederland een grotere prioriteit krijgt binnen het bedrijf en dat iemand dedicated aan de continue groei én conversie werkt in de Nederlandse markt. Ik werk al jaren met Mark en ben dan ook heel blij om hem nog steeds aan mijn zijde te hebben”, vertelt Jo Migom, General Manager van Thomas Cook Europa.

Author Arjen Lutgendorff