Mastercard: wereldwijd overtreffen boekingen pre-pandemische niveau

Wereldwijd overtreffen de boekingen van vakantie- en zakenvluchten het pre-pandemische niveau. Dat blijkt uit het ‘Travel 2022: Trends and Transitions’- een onderzoek in 37 landen van het Mastercard Economics Institute.

Het herstel is met name te zien in de stijging van vakantievluchten: tegen het einde van april overtroffen wereldwijde boekingen van deze vluchten het niveau van 2019 met 25%. Als de trend in het boeken van vluchten zich in het huidige tempo voortzet, vliegen er in 2022 naar schatting 1,5 miljard meer passagiers wereldwijd ten opzichte van vorig jaar, waarvan 550 miljoen Europeanen. Nederland behoort samen met de VS, het VK, Zwitserland en Spanje tot de top 5 meest bezochte bestemmingen in 2022.

Vakantie- en zakenvluchten overstijgen pre-pandemisch niveau

Het aantal boekingen voor vakantievluchten op korte- en middellange afstand stegen respectievelijk met 25% en 27%. De wereldwijde boekingen van zakenvluchten overschreden in maart voor het eerst het niveau van vóór de pandemie, waarbij met name de langeafstandsvluchten in april met dubbele cijfers groeiden. De terugkeer naar kantoor was hiervoor een belangrijke drijfveer.

Nederland in top 5

De mogelijkheden per land en het gemak van reizen zijn logischerwijs een bepalende factor geweest bij de keuze voor een bestemming. Toch toont 2022 duidelijk nieuwe topbestemmingen, nu bijna overal ter wereld versoepelende beperkingen zijn doorgevoerd. Het resultaat is dat Nederland naast de VS, het VK, Zwitserland en Spanje nu wereldwijd de topbestemmingen zijn voor toeristen2. Om de verloren tijd in te halen, geven internationale toeristen in Nederland meer uit aan ervaringen3 dan aan souvenirs. Uitgaven aan ervaringen, zoals restaurants en musea, zijn met 41% gestegen ten opzichte van 2019, terwijl uitgaven aan spullen maar met 2% zijn gestegen.

Uitgaven aan cruisemaatschappijen, bussen en treinen flink gestegen

Ook andere transportsectoren zien uitgaven weer terugveren, nu reizigers wereldwijd zich weer comfortabeler voelen bij groepsreizen. De uitgaven voor cruises zijn van januari tot eind april met 62% gestegen, maar blijven onder het niveau van 2019. De bussen bevinden zich weer op het niveau van vóór de pandemie, terwijl uitgaven voor het passagiersvervoer per trein 7% lager blijven. Ondertussen zijn autoritten nog steeds aantrekkelijk, waarbij uitgaven voor tolgelden en autoverhuur met respectievelijk bijna 19% en 12% wereldwijd stegen.

Author Arjen Lutgendorff