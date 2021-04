Medewerkers Transavia ondersteunen GGD bij vaccineren

De medewerkers van Transavia, voornamelijk stewards en stewardessen, gaan de verschillende regionale GGD’s ondersteunen bij de landelijke coronavaccinatiecampagne. Dit is een immense operatie waarbij ook de komende maanden miljoenen Nederlanders worden gevaccineerd om het coronavirus onder controle te krijgen. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten; er kan sneller worden opgeschaald met vaccineren zodra dat nodig is én Transavia is er, net als veel andere bedrijven in de luchtvaart- en reissector, bij gebaat dat het tempo van vaccineren zo hoog mogelijk is. Dat maakt de weg steeds verder vrij voor het vliegen.

De beschikbaarheid van nieuwe vaccins zorgt voor een toename in vaccinatiecapaciteit bij de GGD, zij kunnen steeds meer mensen vaccineren de komende periode. De GGD heeft daarom Transavia benaderd met de vraag of het personeel, dat op dit moment veel minder vliegt, zich vrijwillig in wil zetten ter ondersteuning van de coronavaccinatiecampagne. Verspreid over 25 regio’s in het hele land zullen deze medewerkers worden opgeroepen om op de vaccinatielocaties mee te werken als host of administratief medewerker. Deze medewerkers zullen naar verwachting in de maanden april en mei 2021 ingezet worden.

Sneller

Zowel de GGD als Transavia willen alles op alles zetten om zo snel als mogelijk zo veel mogelijk mensen te vaccineren. Petra de Ruiter (operationeel directeur bij Transavia): “Wij dragen graag bij aan het vaccineren zodat we samen het coronavirus sneller onder controle kunnen krijgen. Veel van onze mensen zijn al lang thuis en verlangen ernaar weer te doen wat zij het liefste willen; vliegen. Deze week zijn we gestart met de interne uitvraag en we verwachten dat veel medewerkers hieraan mee willen doen. Immers, hoe sneller men gevaccineerd is, hoe sneller Nederland ‘open’ mag en de reisbranche en vele andere sectoren weer kunnen opstarten.”

Extra handen

Ook de GGD is enthousiast over de samenwerking. ”In juli moet iedereen z’n eerste prik hebben gekregen” vertelt Tiemen Bloemberg (programmadirecteur Testen en Vaccineren bij GGD GHOR Nederland). “Daar hebben we meer medewerkers voor nodig. We willen sneller en meer vaccineren zodra hiervoor ook voldoende vaccins geleverd worden. En daar kunnen we deze extra handen heel goed bij gebruiken. De enthousiaste reacties van de Transavia-medewerkers en hun inzet straks op de GGD-locaties maken voor iedereen zichtbaar hoe we alleen samen corona kunnen bestrijden.”

