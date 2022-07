Meer Eurostar-treinen tussen Amsterdam en Londen

Deel dit artikel

Eurostar, de hogesnelheidstreinoperator die het Verenigd Koninkrijk verbindt met het vasteland van Europa, kondigt een vierde rechtstreekse trein van Amsterdam en Rotterdam naar Londen aan. De vierde trein rijdt vanaf 5 september 2022 en beantwoordt aan de steeds stijgende vraag van reizigers op Eurostars route tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Tickets zijn vanaf vandaag te koop vanaf € 44 voor een enkele reis.

“De verhoogde frequentie biedt reizigers meer mogelijkheden, waardoor het voor hen nog makkelijker wordt om te kiezen voor de milieuvoordelen van hogesnelheidstreinen boven het vliegtuig. Een Eurostar-reis stoot tot 93% minder CO2 uit dan een vliegtuigreis. De koolstofvoetafdruk van 1 vlucht is daarbij gelijk aan 13 Eurostarreizen”, zo laat Eurostar weten.

Els Buzzi, Head of Amsterdam Route Eurostar, zegt hierover: “De steeds groeiende vraag naar hogesnelheidstreinen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk toont aan dat zowel zakenreizigers als vakantiegangers het gemak en comfort van reizen met Eurostar waarderen. Reizen met Eurostar betekent rechtstreeks van stadscentrum naar stadscentrum reizen en als een van de meest duurzame manieren om het Kanaal over te steken, zijn we verheugd om een vierde trein tussen Amsterdam en Londen toe te voegen aan onze dienstregeling. Deze capaciteitsverhoging biedt onze klanten nog meer keuze en flexibiliteit bij het plannen van hun reis.”

De vierde rechtstreekse trein vertrekt van Amsterdam Centraal om 7.47 uur en vanaf Rotterdam om 8.28 uur. Na iets meer dan 4 uur van Amsterdam en slechts 3,5 uur van Rotterdam komen passagiers aan in hartje Londen.

Author Arjen Lutgendorff