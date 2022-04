Meerdere mensen neergeschoten in metrostation New York

Meerdere mensen zijn neergeschoten in een metrostation in het stadsdeel Brooklyn in New York. Het zou gaan om dertien gewonden, van wie er vijf zijn neergeschoten. Daarnaast zijn er mogelijke explosieven aangetroffen, aldus meerdere Amerikaanse media.

De dader opende het vuur tijdens de ochtendspits, rond 08.30 uur lokale tijd. Inmiddels zijn meerdere mensen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie van New York zijn er op dit moment geen werkende explosieven gevonden in het station.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022