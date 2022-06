Mejassa Cerimovic bij Hart van Nederland over Schiphol-chaos

Deel dit artikel

Mejasa Cerimovic (Directeur/Eigenaar bij Reisburo Cerimovic) was gisteravond te zien in het SBS6-programma Hart van Nederland. “We worden veel gebeld door klanten die willen weten of hun vakantie doorgaat”, aldus Cerimovic.

“Niet alleen de vlucht moet worden gewijzigd wanneer die vlucht niet kan vertrekken, maar ook de autohuur, transfer of de accommodatie. Toen ze (Schiphol, red.) wisten dat ze niet genoeg personeel hadden, hadden ze er al voor moeten zorgen dat ze vluchten hadden afgeschaald. Nu hebben ze mensen laten doorboeken om vervolgens vluchten af te schalen/annuleren. Nu moeten veel mensen worden teleurgesteld. Als je vakantieplannen zó kort voor vertrek moet wijzigen, dan is er niet zoveel keuze meer.”

Bekijk hier het fragment terug (vanaf minuut 2.46).

Author Arjen Lutgendorff