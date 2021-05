Meld je hier aan voor de Business Traveller & MICE Fair

Kom 13 september naar de vijftiende editie van de Business Traveller & MICE Fair in het nieuwe Corendon Village Hotel Amsterdam. Dé one stop shop voor iedere zakelijke reisprofessional waarvoor je je kosteloos* kunt inschrijven.

Informatie, inspiratie en netwerken. Voor de laatste businessclass stoel, de mooiste bestemmingen, incentivekansen, hotelupdates en wat al niet meer. Het hele zakelijke reisaanbod komt samen in het gloednieuwe Corendon Village Hotel. Afgesloten met de inmiddels bekende netwerkborrel!

Wat kun je verwachten?

Liefst zeventien jaargangen MICE ervaring en 42 jaar Business Traveller smelten samen op één enerverende dag. MICE professionals, de zakenindustrie en corporate bezoekers laten zich informeren en inspireren door het aanbod van bestemmingen, conventionbureaus, luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, hotels, congres-/vergaderlocaties, evenementenbureaus, autoverhuur en hun loyaliteitsprogramma’s. Een unieke mix van aanbieders onder één dak. Naast een beursvloer laten interessante sprekers uit de MICE- en business travel industrie hun licht schijnen over actualiteiten en trends.

Programma

13.30 – 14.00 uur Ontvangst

14.00 – 14.05 uur Welkomstwoord

14.05 – 15.30 uur Symposium met diverse sprekers:

Judith Huisman (Meeting Select)

Roberto Mamone (Lufthansa Group)

Swapna Nair (American Express GBT)

Mirjam Pels (De Leugenacademie)

15.25 – 18.30 uur Start Beursvloer ‘Meet the World’

18.35 – 20.30 uur Netwerkborrel

20.30 uur Einde

Waar

Corendon Village Hotel

Schipholweg 275

1171 PK Badhoevedorp

Onze bezoekers

Zakelijke reisagenten, MICE-professionals, corporate planners, Meeting planners, Travel Managers, Groups & Incentive afdelingen van Touroperators, overige vertegenwoordigers van professionele organisaties en adviesbureaus op het gebied van incentives, congressen en evenementen, zakelijk reizen en leden van diverse brancheorganisaties!

Kortom:

Schrijf je nu snel en kosteloos in voor de BTMF 2021*. Een middag van je tijd in ruil voor uitgelezen zakelijke kansen, een kennismaking met vele mooie partijen waar u straks business mee kan doen. Inspiratie, nieuwe ideeën, educatie en volop kansen. Mis het niet!

We zien je graag op 13 september 2021 in Corendon Village Hotel – Badhoevedorp!

*Toegang tot dit evenement is voor Buyers gratis. Voor Sellers zal een bedrag van € 75,- in rekening worden gebracht. Bij annulering ná 5 september of afwezigheid zonder afmelding, zijn wij genoodzaakt €25,- (excl. BTW) in rekening te brengen. Bezoekers wordt verplicht minimaal 3 afspraken te maken met de exposanten van de Business Traveller & MICE Fair, hiervoor zal de organisatie een netwerkapp beschikbaar stellen

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.