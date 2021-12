“Merry Christmas little fella, we know that you’re in there and that you’re all alone”

Deel dit artikel

Dit seizoen kunnen fans hun droom laten uitkomen met een overnachting in het originele Home Alone huis. Vier gasten krijgen de kans om hun favoriete scènes uit de klassieker te herbeleven.

Devin Ratray, die in de film de oudere broer ‘Buzz’ van Kevin McCallister speelt, zal zich bij duizenden verhuurders op Airbnb voegen door op 12 december éénmalig de deuren van zijn huis in Chicago te openen. Er is plek voor maximaal vier gasten en een overnachting kost 25 dollar per persoon. Onruststokers kunnen vanaf dinsdag 7 december om 13.00 uur een verzoek indienen om dit verblijf te boeken via deze website.

Na de release van Home Sweet Home Alone, de gloednieuwe vakantiefilm die nu te streamen is op Disney+, biedt dit Airbnb verblijf een reis door het verleden en een onvergetelijke manier om de feestdagen te vieren.

Gasten kunnen tijdens hun verblijf genieten van een gezellig kersttafereel met fonkelende lichtjes en een perfecte kerstboom om het seizoen te vieren. Er zal een overvloed aan valstrikken zijn (maar maak je geen zorgen – je plaatst ze, je hoeft ze niet te ontwijken!), een diner bij kaarslicht met Kraft Macaroni & Cheese, een ontmoeting met een levensechte tarantula (vogelspin) en ontvang je een LEGO Home Alone set.

Airbnb zal een eenmalige donatie doen aan Chicago’s La Rabida Children’s Hospital, dat is gewijd aan het behoud en de verbetering van de kwaliteit van leven voor elk van haar patiënten met complexe aandoeningen, handicaps en chronische ziekte.

Author Arjen Lutgendorff