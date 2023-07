Ja hoor, Schiphol moet krimpen! Alsof we allemaal, zoals in een magische truc, plotseling een maatje kleiner kunnen worden. “Abracadabra, Schiphol, je bent gekrompen!” En dan poef! Daar gaan onze mini-vliegtuigen.

Maar wacht even, laten we eens nadenken over deze onzin, want die mensen gaan vanaf een ander vliegveld het milieu om zeep helpen.

Je denkt toch niet dat we een nieuwe naam voor onze nationale luchthaven gaan bedenken als ‘Kleinhol’, of erger nog, ‘Microhol’? Dat zou toch net zo belachelijk zijn als te veronderstellen dat passagiers dan niet een andere luchthaven gaan gebruiken?

Stel je voor, je vrienden vragen waar je naartoe gaat en je antwoordt vol trots: “Oh, ik vertrek vanaf ‘Miniveld International Airport’!” Klinkt als een pretpark voor hobbits, toch? Of nog erger, “Ant Airport” omdat je nu vanaf Antwerpen vliegt. Echt, laten we de logica bewaren en gewoon bij Schiphol blijven.

Maar serieus, als we het vliegverkeer willen verminderen, laten we dan eerst naar duurzame oplossingen kijken. Misschien kunnen we vliegtuigen aandrijven met lachgas, dan kunnen we tenminste vrolijk blijven terwijl we milieuvriendelijk vliegen! Of laten we allemaal onze handen uitsteken en in formatie vliegen, zoals een zwerm vogels. Dat zou een spektakel zijn!

Dus, beste mensen, laten we de krimp van Schiphol met een korreltje humor nemen. Laten we op zoek gaan naar innovatieve manieren om het milieu te sparen en onze vliegvelden in volle glorie te laten schitteren. En wie weet, misschien zien we binnenkort wel vliegende auto’s of teleportatie, dat zou pas echt een krimp zijn waar we allemaal van kunnen genieten!

Tom van Apeldoorn

Uitgever TravelMedia