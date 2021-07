Miles Mercera nieuwe directeur Tourism Corporation Bonaire

Miles B. M. Mercera is de nieuwe directeur van Tourism Corporation Bonaire. “Het is een voorrecht om samen met diverse partners voort te bouwen op de reputatie van Bonaire als een ongerepte, milieubewuste en gastvrije bestemming, en om dat imago te versterken door de grote vooruitgang te laten zien die het eiland de afgelopen jaren heeft gemaakt in het verstrekken van een gevarieerd culinair aanbod, luxe accommodatie-opties en verhoogde kwaliteit in ervaringen”, aldus Mercera. “Het is een spannende tijd om in het toerisme te werken en samen met een dynamisch team kijk ik reikhalzend uit naar de kansen die voor ons liggen.”

Meest recentelijk was Mercera een onafhankelijke toerismeprofessional via zijn adviesbureau, nadat hij was teruggetreden uit de Curaçao Hospitality and Tourism Association (CHTA) om een politieke rol te gaan vervullen. Hij bracht bijna tien jaar door bij CHTA, waarvan de laatste vier jaar in de leidinggevende rol als President & CEO. Mercera is geen onbekende voor Tourism Corporation Bonaire, aangezien hij in het begin van zijn carrière twee jaar bij de organisatie werkte als Online Marketing & Product Development Executive voordat hij als marketingstrateeg bij de hotelvereniging op Curaçao terecht kwam.

Mercera: “Ik ben verheugd om terug te zijn op Bonaire, nu met nog veel meer ervaring in de industrie en een diep begrip voor het toerisme in deze regio. Mijn doel is om mijn ervaring te gebruiken om Bonaire in een groeipositie te brengen door te profiteren van kansen, terwijl we een nieuw tijdperk in toerisme ingaan.” Mercera is geboren in Nederland, maar opgegroeid op de ABC-eilanden. Hij heeft een Associate degree in hotelmanagement van de Aruba Hotel School, een bachelor in international hospitality en tourism management van de Universiteit van Curaçao en een master in consultancy en ondernemerschap van de Rotterdam Business School.

