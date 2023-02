Mirelle Bergenhenegouwen naar VakantiePiraten.nl

Deel dit artikel

Mirelle Bergenhenegouwen is aan de slag gegaan bij VakantiePiraten, onderdeel van de Duitse HolidayPirates Group.

Als Business Development Manager gaat zij de contacten met de Nederlandse reisbranche uitbouwen.

VakantiePiraten is de Nederlandse versie van het Duitse Urlaubspiraten.de, dat in 2011 in Berlijn werd opgericht. Het bedrijf werkt op affiliate-basis. Er worden dagelijks reisdeals gepubliceerd, die zijn voorzien van linkjes van touroperators. De klant boekt dus op de website van de touroperator.

De HolidayPirates Group zegt over een grote sociale gemeenschap te beschikken, met meer dan 11 miljoen volgers op Facebook, waaronder ruim een half miljoen in Nederland.

De HolidayPirates Group is inmiddels in tien landen actief: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, de UK, Polen, Spanje, Frankrijk, Italië, de VS en sinds 2014 in Nederland.

Bergenhenegouwen, onder andere bekend van Odysseus, gaat de contacten met touroperators en verkeersbureaus in Nederland versterken.

