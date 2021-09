Mogelijk kort geding tegen de Staat: 333travel, ITG groep en Riksja Travel sluiten zich aan

Deel dit artikel











333travel, ITG groep en Riksja Travel hebben besloten zich aan te sluiten bij het mogelijke kort geding welke Voja travel tegen de staat wil starten. Een groeiende groep van inmiddels zo’n 30 reisorganisaties bereidt een kort geding voor en roept reisaanbieders op zich aan te sluiten.

De reisorganisaties roepen het ministerie van Buitenlandse zaken op om uiterlijk 25 september wereldwijd een geel reisadvies in te stellen voor gevaccineerde reizigers net zoals ook sinds 27 juli binnen de EU geldt. “We krijgen per 1 oktober geen coronasteun meer en deze misleidende reisadviezen brengen onze sector grote schade toe. We hopen dat het niet nodig is, maar we zullen niet aarzelen de Staat te dagvaarden.”

Landen buiten de EU krijgen onterecht oranje reisadvies

Vrijwel alle landen buiten de EU krijgen sinds anderhalf jaar een oranje reisadvies. Sinds 27 juli wordt er plots verschil gemaakt tussen bestemmingen binnen- en buiten de EU. Dat toont aan dat er geen objectieve maatstaven worden gebruikt voor het bepalen van een oranje reisadvies. In meerdere landen buiten de EU zijn er minder besmettingen dan in veel Europese landen. Toch krijgen die landen een oranje reisadvies en EU landen niet.

Reisadviezen zijn “inconsistent en misleidend”

De reisorganisaties zijn dan ook kritisch op het ontmoedigingsbeleid van BuZa. Na vaccinatie ben je volgens het RIVM goed beschermd. Ook na contact met een besmet persoon, hoef je niet meer in quarantaine. Maar voor reizen gelden andere normen. Alsof de vaccins wél binnen de EU beschermen maar niet daarbuiten. Dat is niet uit te leggen en zet burgers op het verkeerde been. Voor de Covid-19 epidemie werd een oranje reisadvies alleen gebruikt om gebieden waar een verhoogd risico was op ontvoering of terrorisme aan te duiden. Nu zijn de reisadviezen misleidend en niet langer betrouwbaar. Dat richt grote schade aan in de reisbranche en landen die afhankelijk zijn van toerisme.

BuZa slecht voorbereid op behalen vaccinatiedoelstelling

Bij de start van de pandemie waren reisbeperkingen nog begrijpelijk, het waren onzekere tijden en er waren nog geen vaccins. De reisbeperkingen hielpen uiteindelijk niet om corona varianten buiten te houden, maar het gaf wel een zekere mate van controle. Maar inmiddels is 85% van de volwassen Nederlanders gevaccineerd. Wij hadden verwacht dat het ministerie van Buitenlandse Zaken al lang nieuw beleid had voorbereid voor als de gewenste vaccinatiegraad op 25 september wordt bereikt. Dat BuZa dit niet heeft gedaan vinden wij zeer nalatig.

