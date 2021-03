MSC Cruises: cruises exclusief voor Britse niet-gevaccineerde en gevaccineerde reizigers

MSC Cruises heeft aangekondigd dat het een reeks mini-cruises en cruises van een week rondom het Verenigd Koninkrijk gaat aanbieden aan Britse vakantiegangers van alle leeftijden, gevaccineerd en niet-gevaccineerd. Tijdens de cruises worden ‘beschermde excursies’ aan wal aangeboden.

‘Onze ervaring met veilig en verantwoord cruisen sinds augustus vorig jaar in de Middellandse Zee onder ons toonaangevende beschermende gezondheids- en veiligheidsprotocol heeft ons veel kennis en gegevens opgeleverd over veilige cruises. Dankzij een protocol dat is ontworpen om te anticiperen aan de evolutie van de pandemie, hebben we tot nu toe meer dan 50.000 gasten vervoerd – op cruises naar Italië, Malta en Griekenland – die getuigen van de ervaring van een plezierige vakantie. voor hun welzijn, zowel aan boord van onze schepen als tijdens onze baanbrekende beschermde excursies aan wal’, aldus Gianni Onorato (CEO MSC Cruises).

‘Na de eerste fase van onze herstart in de Middellandse Zee, is de volgende logische stap voor ons om onze ervaring beschikbaar te stellen aan Britse vakantiegangers, gepassioneerde cruiseliefhebbers, aangezien UK van plan is om in de tweede helft van mei binnenlandse reizen open te stellen. We blijven er ook van overtuigd dat we binnenkort Britse gasten ook weer kunnen verwelkomen aan boord van één van onze andere schepen, zodra de huidige internationale reisbeperkingen zijn opgeheven en meer van onze schepen opnieuw zullen zijn opgestart in de Middellandse Zee en andere traditioneel favoriete gebieden.’

Alle vertrekken, vanaf 20 mei, zullen plaatsvinden vanaf de nieuwe cruiseterminal in Southampton en MSC Cruises zal andere inschepingshavens in het Verenigd Koninkrijk toevoegen, waarvan de details binnenkort worden bekendgemaakt. Alle gasten ontvangen een antigeentest voordat ze aan boord gaan, terwijl niet-gevaccineerde gasten ook moeten kunnen aantonen dat ze binnen 72 uur voor vertrektijd schip een negatieve test hebben uitgevoerd. Andere maatregelen vóór het inschepen en aan boord zijn ook van toepassing op zowel gasten als bemanning, in overeenstemming met het gezondheids- en veiligheidsprotocol van MSC Cruises.

Het protocol is ontwikkeld in 2020 met input van internationale gezondheidsexperts – waaronder MSC Cruises ‘COVID-19 Blue-Ribbon Expert Group’ en in nauwe samenwerking met relevante nationale en regionale gezondheids-, transport- en veiligheidsautoriteiten in heel Europa.

